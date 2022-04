Feira Permanente do Gama ganha reforma pedida por feirantes e visitantes

“Os moradores do Gama em breve receberão a Feira Permanente completamente reformada. Essa é mais uma obra entregue pelo governador à população e que trará mais qualidade de vida e conforto aos feirantes” Fernando Leite, presidente da Novacap

Quem visita a Feira Permanente do Gama já percebe as melhorias. O tradicional equipamento público está com os banheiros recuperados, os corrimões, os alambrados e os pilares metálicos pintados e com uma nova platibanda, espécie de mureta que esconde o telhado.

Esses são apenas alguns dos serviços que compõem a reforma que está sendo feita no local. Com investimento de R$ 465 mil, a obra conta ainda com a manutenção do telhado, polimento e recuperação do piso, nova iluminação interna e pintura das áreas comuns. O trabalho é feito pela empresa GHS Engenharia.

Há 21 anos no espaço, Helena Batista de Castro tem uma loja de costura. Ela diz que é “da época em que a feira nem cobertura tinha”, por isso comemora os trabalhos que estão sendo feitos. “Estou achando bom. Está ficando mais seguro. Acho que vai melhorar bastante para quem trabalha, já que passamos muito tempo aqui”, afirma.

Entre as estruturas já recuperadas na Feira Permanente do Gama, estão os corrimões, os alambrados e os pilares metálicos | Fotos: Renato Araújo/Agência Brasília

Funcionário de uma loja de avicultura na feira há 22 anos, Domingos Ferreira diz que há mais de uma década que ele não via uma reforma no local. “Tem sido muito bom. Fizeram a reforma do banheiro, pintaram o corrimão e arrumaram o piso. Vai ser melhor para todo mundo”, avalia.

Domingos Ferreira, funcionário de uma loja de avicultura na feira, diz que não via reforma no local há mais de uma década

Para Domingos, outro ponto positivo da reforma é a inclusão do nome da feira na estrutura. “Apesar do pessoal da região conhecer, agora acho que vai atrair mais clientes que passarem aqui por perto”, completa.

Responsável por uma das pastelarias do local, Jorge Rosa Moreno classifica que “toda reforma é bem-vinda, porque atrai mais clientes”. “Já melhorou bastante. Vi que recuperaram o piso e a estrutura de fora”, revela. Jorge acredita que vai ajudar a aumentar o fluxo de consumidores, que já está voltando ao normal com o arrefecimento da pandemia de covid-19.

Responsável por uma pastelaria, Jorge Rosa Moreno acredita que a recuperação da feira ajudará a aumentar o fluxo de visitantes

Demanda

A obra faz parte de um trabalho da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) para recuperar as feiras do Distrito Federal. O investimento completo é de aproximadamente R$ 30 milhões. “Os moradores do Gama em breve receberão a Feira Permanente completamente reformada. Essa é mais uma obra entregue pelo governador à população e que trará mais qualidade de vida e conforto aos feirantes”, destaca o presidente da Novacap, Fernando Leite.

A administradora do Gama, Joseane Feitosa, diz que essa era uma demanda da região. “Essa reforma veio para atender a solicitação dos feirantes. O nosso governador está sempre preocupado com a melhoria para os comerciantes. Já entregamos a Feira do Galpão. Estamos melhorando a qualidade de vida da nossa comunidade”, destaca.

A reforma da Feira do Galpão foi entregue em março deste ano. Com investimento de R$ 750 mil, foram feitos drenagem de águas pluviais, revestimentos de piso novos, gradil metálico, pintura interna e externa, além da recuperação das calçadas e da ampliação e adequação do telhado.