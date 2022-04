Brasília Innovation Week conecta negócios locais e investidores

Startups, empreendedores, entidades e investidores atuantes no mercado local estarão reunidos na 4ª edição do Brasília Innovation Week, que será realizada desta terça-feira (26) a sábado (30) no Parque Tecnológico de Brasília (Biotic). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas neste link . As vagas são limitadas.

Um dos destaques do Brasília Innovation Week é a realização do Innovatour Investor: uma van que levará investidores e atores principais para conhecerem startups, coworkings e projetos sediados em Brasília, além de outras atividades promovidas pelos parceiros.

A programação também oferece mentorias e workshops com empreendedores e profissionais, além de meetups em forma de happy hour para estimular networking, novas parcerias e negócios. As mentorias vão tratar de diversos temas, como metaverso e oportunidades, vendas, games, financiamento e marketing.

Brasília Innovation Week – 4ª edição

26 a 30 de abril, das 16h às 21h

Parque Tecnológico de Brasília (Biotic), Lote 4, Granja do Torto, Brasília-DF

Inscrições e programação neste link

*Com informações da FAP-DF