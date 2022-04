Exposição em homenagem à história de Brasília

“Com a elevação da Santa Hóstia à zero hora de hoje (21 de abril de 1960), Brasília tornou-se a capital do Brasil”. Assim foi noticiada a inauguração da cidade pelo jornal que nascia junto com o local, o Correio Braziliense. A capa dessa edição integra a exposição BSB 61 + 1 anos de história, no Centro Cultural Banco do Brasil.

A mostra está aberta ao público desde a última quinta-feira (21) e segue até 20 de maio. O coquetel oficial de lançamento ocorreu nesta segunda-feira (25) com a presença de autoridades. O governador Ibaneis Rocha esteve no evento para prestigiar a exposição que conta com 62 painéis com as capas do jornal publicadas no dia do aniversário da cidade.

“Em primeiro lugar, a gente tem que dizer que a história do Correio Braziliense se confunde com a história de Brasília. Isso fica bem demonstrado nas capas do jornal que nós temos aqui durante os 62 anos da nossa capital. Então nós ficamos muito alegres com a consolidação do Correio Braziliense, que é a consolidação da nossa cidade como um todo”, afirmou o governador. “O que nos deixa bastante feliz é ver que a história está retratada de forma fiel dentro das capas de jornais do Correio Braziliense”, completou.

O secretário de Cultura Bartolomeu Rodrigues também esteve no evento. Para o titular da pasta, a exposição faz uma homenagem, não só à própria história da cidade e do jornal, como a toda a população brasiliense. “Percorrer as primeiras páginas do jornal é também andar pela história de Brasília. É um jornal que veste a camisa da cidade, que incorpora a alma de Brasília. É uma homenagem muito bacana”, classificou.

Na oportunidade, Bartô falou de outras comemorações ao aniversário de Brasília, como a programação oficial do GDF. “Foi muito bonito e muito bacana ver a participação do povo. Isso mostra que realmente nós estamos voltando à normalidade. Com um esforço muito grande, o GDF proporcionou eventos gratuitos para a população, para todas as idades, crianças, adultos, idosos”, completou.

O vice-presidente executivo do Correio Braziliense Guilherme Machado disse que o grupo Diários Associados, o qual fazem parte o jornal e a TV Brasília – ambos inaugurados junto com Brasília -, fez questão de celebrar a cidade por meio das capas, por ser difícil desvincular as duas trajetórias.

“Não tem como falar de Brasília e do cotidiano da cidade nesses 62 anos sem consultar as páginas do Correio”, avaliou. Além das capas expostas, a mostra conta com conteúdos interativos, com projeções e um espaço para que o público infantil possa criar notícias para as capas comemorativas.