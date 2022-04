Agências do trabalhador têm 172 vagas de emprego nesta terça (26)

Nesta terça-feira (26), quem procura emprego pode encontrar uma chance entre as 172 vagas abertas nas agências do trabalhador do Distrito Federal. O maior número de oportunidades oferecidas no dia é para açougueiro. São 42 vagas, com salário entre R$ 1.700 e R$ 2.100, mais benefícios. A escolaridade exigida é do ensino fundamental completo.

Outras duas vagas que exigem ensino superior completo estão disponíveis na agência do trabalhador: uma para fonoaudiólogo e duas para psicopedagogo. Todas com salário de R$ 2.000 e sem exigência de experiência

Mas o maior salário entre as vagas disponibilizadas no dia é oferecido para quem tem nível superior completo e experiência como gerente operacional. O valor é de R$ 4.500, mais benefícios, para trabalhar na Asa Sul.

Outras vagas que exigem ensino superior completo e que estão disponíveis na agência do trabalhador nesta semana são uma de fonoaudiólogo, com salário de R$ 2.000, sem necessidade de experiência comprovada, e duas de psicopedagogo, também com remuneração de R$ 2.000 e sem exigência de experiência comprovada.

Há também uma oportunidade para quem ainda está na faculdade, no caso, de direito. É para estagiário como auxiliar jurídico. O salário não é informado, e sim a combinar.

Os interessados em disputar uma vaga de funileiro de automóveis não precisam comprovar escolaridade e nem experiência. O salário oferecido é de R$ 3.600, mais benefícios.

Pessoas com deficiência têm sete oportunidades nesta terça-feira, distribuídas da seguinte forma: quatro para atendente de lanchonete, em Águas Claras, com salário de R$ 1.212 e exigência de ensino médio completo, e três para motofrentista, no Núcleo Bandeirante, também com salário de R$ 1.212 e ensino fundamental completo. Os dois empregadores não exigem experiência.

Interessados devem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador , das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que não haja interesse nas vagas do dia, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades e pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento através do e-mail [email protected] . Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador , no site da Secretaria de Trabalho.