Publicada mais uma lista de habilitados para regularização em Samambaia

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) divulgou nesta segunda-feira (25) a listagem de 61 ocupantes de imóveis localizados na cidade de Samambaia que se encontram habilitados, de acordo com o procedimento de regularização fundiária.

A habilitação somente ocorre aos ocupantes que foram convocados pela companhia, entregaram a documentação necessária e, após análise, se tornaram aptos a participar do procedimento de regularização.

A listagem contendo os nomes dos habilitados pode ser consultada no site da Codhab, no link Regularização – Andamento da Localidade – RA12- Samambaia – Etapa V . A companhia ressalta que os habilitados para a regularização devem aguardar nova publicação com orientações referente a entrega das escrituras.

*Com informações da Codhab-DF