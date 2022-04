Desligamento programado afeta áreas em seis regiões nesta terça (26)

A realização de serviços na rede elétrica vai deixar seis regiões do Distrito Federal sem energia nesta terça-feira (26). O desligamento programado é importante para evitar acidentes e garantir a segurança das equipes. A interrupção ocorre das 8h30 às 16h30 em Samambaia, Arniqueira e Sobradinho e até às 16h, com início no mesmo horário, no Paranoá. Já em Taguatinga, será das 8h30 às 14h e em Ceilândia entre as 8h30 e 17h.

Pode acontecer de acabar a energia em alguma região, sem aviso prévio. Nestes casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade

Em Samambaia, haverá uma obra de substituição de rede convencional para rede compacta protegida, nas QRs 511 (Conjunto 10), 513 (conjuntos 01 ao 07, 17, 19 e 22) e 515 (conjuntos 01 ao 06, 14 ao 19 e Quiosque do Conjunto 1), nas QNs 513 (conjuntos A e do C ao H e Quiosque Supercei) e 515 (conjuntos B ao F e Quiosque Supercei) e na QS 517 (conjuntos A e I).

A mesma manutenção será realizada em Arniqueira, na Colônia Agrícola Arniqueira (chácaras 12, 18, 22, 23, 23-A e 24, no Condomínio Recanto do Sol), na Colônia Agrícola Vereda Cruz (chácaras 20 e 23) e no Setor Habitacional Arniqueira (Chácara São José, Chácara Vereda Cruz, chácaras 11 a 15, 12-A, 18, 21, 21-A, 22, 23, 23-A, 24, 25, 45, 111, 125, 126, 126-A, 127-A, 130, 131, 132, 133, 133-A, 134, 134-A, 134-B, 134-C, 135, 136, conjuntos 2, 4, 5, 6, quadras 5 e 8).

Em Taguatinga, as equipes vão trocar um transformador de baixa tensão na QND 28 (Lote 15) e na QNE 26 (lotes 13 ao 25). Em Ceilândia, de 8h30 às 12h, um transformador de baixa tensão também será trocado, na QNR 5 (conjuntos N ao Q). No Núcleo Rural Alexandre Gusmão (Gleba 3/411), entre as 12h30 e 17h, haverá a substituição de conectores danificados.

Em Sobradinho, a energia será interrompida para a substituição de dois postes e realinhamento de outros dois, no Núcleo Rural Lago Oeste (Rua 16, chácaras 491, 498 e 499).

No Paranoá, haverá poda de árvores em diversas áreas: BR 251 (km 17, 18, 21, 23, 24, 29, 31, 39, 55, 56 e 57), BR 251, Fazenda Santa Luiza, Chácara 11 (Núcleo Rural São Bartolomeu), Chácara Buarema (Núcleo Rural Cava de Baixo), Chácara do Gaúcho, Granja Suíno Mar, Chácara Porto, Chácara Recanto Feliz, Chácara Silva, Fazenda Primavera, Fazenda Boa Vista, Fazenda Pôr do Sol, Fazenda Malícia, Chácara do Beto, Chácara Flor do Sol, Chácara de Deus, Chácara Bom Prazer, Chácara Boa Esperança, Chácara Recanto, Chácara Beira Rio, Chácara 02 Irmãos, Chácara Bela, Chácara Estrela, Chácaras 14 e 15, Chácara Goiabeira, Chácara Oliveira, Chácara Recanto Buriti, Chácara Bom Jesus, Sítio Cristo Rei, Sítio Souza, Café sem Troco, Sítio Taquari, Fazenda Taboquinha, Chácara Bela Vista, Chácara 08 (Núcleo Rural Quebrada Neres), Chácara São Sebastião, Chácara Floresta, Chácara 9 (Vitória Quebrada Neres), Chácara 13 (Cantinho), Núcleo Rural Paraíso (Área Especial 99 e Lote 41), DF 130 (Chácara 20 e Módulo 15), Fazenda Santarém, Chácara São Cristóvão, Fazenda Santo Antônio, Chácara Belo Horizonte, Chácara São José, Fazenda Capim Jasmim, Chácara Porto Alegre, Chácara 1 (Recanto do Morcego), Chácara 2 (Das Grotas), Sítio Universal, Núcleo Rural Cava Cima (Módulo 1), Chácara Coqueirinho, Chácara Morro Velho, Chácara Amor Eterno, Chácara 4 (São Raimundo), Chácara 1 (Santa Rosa), Chácara Umbaúba, Chácara São Rafael, Chácara Santa Verônica, Chácara Progresso, Fazenda Encanto das Pedras, Chácara São Mateus, Chácara 6 (Santa Izabel), Chácara 3 (São José).

Caso os trabalhos sejam concluídos antes do previsto, a energia será religada sem aviso prévio.

