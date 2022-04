Dia Mundial da Língua Portuguesa terá homenagem a José Saramago

Em parceria com o Metrô do DF, o Escritório de Assuntos Internacionais (EAI) e a Secretaria de Educação (SEE), a Embaixada de Portugal traz a Brasília, em 5 de maio, a exposiçãoA Bagagem do Viajante. A produção conta ainda com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec), do Instituto Camões e da representação da Unesco no Brasil. Os trabalhos podem ser vistos até 31 de julho.

Com nome inspirado no livro homônimo do escritor português José Saramago, cujo centenário de nascimento é comemorado este ano,A Bagagem do Viajantetambém celebra o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Em sete estações do Metrô e na Galeria Camões, da embaixada, poderão ser vistos painéis com ilustrações dos artistas Pedro Amaral, Nathalie Afonso, Carlos Farinha e Mathieu Sodore, do coletivo português Borderlovers.

Fazem parte da exposição, entre outros destaques, imagens do filmeEnsaio sobre a Cegueira, de José Saramago, com participação da atriz brasileira Alice Braga | Foto: Divulgação/Adorocinema

“A exposição fala-nos de um escritor em viagem constante e convida-nos a aceitar um desafio: sermos seus companheiros de viagem”, resume o professor Carlos Reis, diretor daEdição Crítica das Obras de Eça de Queiróse comissário, em Portugal, dos eventos para o centenário de José Saramago. Coube a Reis a seleção dos textos para essa mostra.

Programação

Entre os destaques, há imagens de diversas personalidades, entre essas a jornalista e escritora espanhola Pilar del Río, atual presidente da Fundação José Saramago; o escritor, cantor e artista plástico português Valter Hugo Mãe; a atriz Alice Braga, que participou do filmeEnsaio Sobre a Cegueira, e o ator Chico Diaz, do elenco deO Ano da Morte de Ricardo Reis– ambos filmes baseados em obras de Saramago.

Na Estação Shopping, poderão ser vistas imagens de personagens do romanceMemorial do Convento. Já em Águas Claras, haverá destaques de obras dos escritores Afonso Reis Cabral, Andrea del Fuego, Gonçalo M. Tavares e Ondjaki, entre outros.

Na Estação Praça do Relógio, de Taguatinga, estarão registros do encontro de Saramago com Lucio Costa e Oscar Niemeyer. A Estação Ceilândia Centro, por sua vez, mostrará cenas do escritor português na Bahia, onde ele se encontrou com Jorge Amado. O percurso termina em Samambaia Sul, em que Saramago aparece eternizado em imagens ao lado de Sebastião Salgado e Chico Buarque.

Serviço

Mostra em homenagem a José Saramago

Data: de 5/5 a 31/7

Locais:

Metrô-DF: estações Galeria, Cine Brasília (106 Sul), Shopping, Águas Claras, Praça do Relógio, Ceilândia Centro, Samambaia Sul.

Galeria Camões/Embaixada de Portugal: visitação de segunda a sexta, das 14h às 17h, mediante agendamento pelo e-mail [email protected] .

*Com informações do Escritório de Assuntos Internacionais