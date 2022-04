Cidade Sempre Limpa mostra força nos primeiros dias de ação

O programa GDF Presente – Cidade Sempre Limpa conta com a força da integração do governo para atuar em todas as cidades do DF por três meses, com 620 equipamentos à disposição e dez órgãos envolvidos | Fotos: Divulgação / GDF Presente

Os primeiros dias de ação do GDF Presente – Cidade Sempre Limpa resultaram em quase três mil metros cúbicos de lixo verde e inservíveis retirados das ruas do Distrito Federal. Para efeito de comparação, o número corresponde a mais de uma piscina olímpica – de 50 m de comprimento – cheia com todo esse material recolhido, o que demonstra o grande volume de trabalho feito por dezenas de profissionais e máquinas diariamente.

O Cidade Sempre Limpa estará presente em todas as cidades do Distrito Federal, mas nesses primeiros dias concentrou esforços nas asas Sul e Norte, na Epig, na Epia e no Sudoeste. Por dia, participaram de dez a 35 profissionais e de 35 a 50 máquinas, número que vai aumentar no decorrer desta semana com a ampliação do programa para outras cidades.

“É uma pequena amostra do que vai ser a grande ação do Cidade Sempre Limpa. Aproveitamos esses dias, entre feriado e fim de semana, para fazer o trabalho de recolhimento de lixo verde, que nos preocupava. Estamos focando inicialmente este trabalho, mas, a partir de segunda-feira, os serviços começam em todas as cidades e áreas que estão no cronograma” José Humberto, secretário de Governo

Na Asa Norte, os trabalhos ocorreram nas avenidas L1 e L2, nos eixos L e W, na Via W1, nas quadras 100, 200, 300, 400 e 700. Já na Asa Sul, os profissionais estiveram nas avenidas L1 e L2, nos eixos L e W e na Via W1. No Sudoeste, o GDF Presente – Cidade Sempre Limpa passou pelas 1ª, 2ª e 3ª avenidas, renovando a cidade como muito esmero.

Para o secretário de Governo, José Humberto Pires, os números mostram que a ação vai deixar o DF de cara nova nos próximos três meses, período em que esta ação específica estará rodando as ruas. “É uma pequena amostra do que vai ser a grande ação do Cidade Sempre Limpa. Aproveitamos esses dias, entre feriado e fim de semana, para fazer o trabalho de recolhimento de lixo verde, que nos preocupava. Estamos focando inicialmente este trabalho, mas, a partir de segunda-feira, os serviços começam em todas as cidades e áreas que estão no cronograma”, afirma.

O grande trabalho a que o secretário se refere é feito com equipamentos de pequeno, médio e grande portes, de caminhões a tratores, pás mecânicas a rolos compactadores. Para fazê-los funcionar, dezenas de profissionais estão envolvidos diariamente nas ações pelas ruas.

Sobre o Cidade Sempre Limpa

O programa Cidade Sempre Limpa faz parte do GDF Presente e conta com a força da integração do governo para atuar em todas as cidades do DF por três meses, com 620 equipamentos à disposição e dez órgãos envolvidos.

O objetivo é deixar o DF bem-cuidado em cada detalhe, com asfaltamento, poda de árvores, recuperação de calçadas e meios-fios, sinalização vertical e horizontal, instalação e reposição de lâmpadas e combate à dengue, entre outros serviços.

A atual gestão sempre esteve preocupada em cuidar da zeladoria das cidades. E também de aprimorar esses serviços. O GDF Presente nasceu para ser uma fórmula perene do SOS DF, projeto executado no primeiro semestre da atual gestão. E, agora, o Cidade Sempre Limpa chega com a experiência acumulada ao longo desses anos e a sinergia entre os órgãos de governo para aprimorar o trabalho do GDF Presente.