SDE promove webinar para tirar dúvidas sobre editais de fomento à economia solidária

Organizações da Sociedade Civil que atuam com economia solidária podem participar de um bate papo online para tirar dúvidas sobre os editais de fomento à economia solidária a partir das 14h desta quinta-feira, 28. Durante o encontro, organizado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE), profissionais com experiência em editais e economia solidária vão tratar sobre a elaboração de propostas e planos de trabalho.

“O objetivo é auxiliar na submissão de documentos aos editais de chamamentos públicos recém-lançados para fomento da economia solidária no Estado”, explica a responsável pelo setor de artesanato e economia solidária da SDE e secretária do Conselho Estadual do Artesanato , Fabiana Lopes Ribeiro.

O webinar será realizado por meio do Microsoft Teams no link

Santa Catarina possui editais relacionados à economia solidária

O Governo irá destinar mais de R$ 1 milhão para impulsionar trabalhadores da economia solidária. Os valores serão distribuídos para as Organizações da Sociedade Civil (OCS) que tenham projetos em Santa Catarina. O edital, publicado em março, é uma iniciativa da Diretoria de Emprego e Renda da SDE e as inscrições estão abertas até 1º de maio. Todas as informações estão noedital.

Além disso, no início de abril, o Governo do Estado lançou edital para um termo de colaboração com Organização da Sociedade Civil (OCS) que vai ser responsável por mapear e identificar empreendimentos de economia solidária em Santa Catarina. As inscrições vão até 14 de maio. Todas as informações estão noedital.

A secretária do Conselho Estadual do Artesanato, Fabiana Lopes Ribeiro, destaca que as parcerias firmadas entre Estado e OSCs tendem a qualificar as políticas públicas, aproximando-as das pessoas e das realidades locais. “Por causa da pandemia, com a necessidade de escoamento da produção dos empreendimentos econômicos solidários, apoiar o desenvolvimento de projetos de comercialização é urgente”, enfatiza.

Agenda Webinar:

Data: 28/04/2022

Horário: das 14h00 às 16h00

Acesseeste link

Texto: Pablo Mingoti