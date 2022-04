População discute parcelamentos no Setor Habitacional Estrada do Sol

“Estudar uma forma de ocupação planejada, dentro de um processo de licenciamento ambiental, seguindo todo um rito, minimiza os impactos ambientais, buscando-se assim a sustentabilidade, com o correto uso do solo, com equilíbrio social e ambiental” Alisson Neves, superintendente de Licenciamento do Brasília Ambiental

O Instituto Brasília Ambiental, por meio da Superintendência de Licenciamento (Sulam), promove nesta terça-feira (26) a audiência pública virtual de apresentação e discussão dos Relatórios de Impacto de Vizinhança (Rivis) para parcelamentos de solo urbano dos empreendimentos Spiti, Interlagos Agropecuária e Comércio, Estância Pinheiros e Nilson Leonel Barbosa, todos localizados no Setor Habitacional Estrada do Sol, pertencente à Região Administrativa do Jardim Botânico.

Arte: Instituto Brasília Ambiental

A transmissão ao vivo será realizada no canal do YouTube do Brasília Ambiental , das 19h às 21h45, com a exposição técnica do projeto e um espaço aberto para a participação de interessados. As instruções e procedimentos para acesso ao evento já estão disponíveis no site do instituto .

As audiências públicas são importante instrumento de interação com o público para o esclarecimento de dúvidas e o acolhimento de sugestões, com o objetivo de garantir um processo de licenciamento ambiental de qualidade, atendendo a comunidade em seus anseios e buscando soluções para redução dos danos sobre o meio ambiente.

“Estudar uma forma de ocupação planejada, dentro de um processo de licenciamento ambiental, seguindo todo um rito, minimiza os impactos ambientais, buscando-se assim a sustentabilidade, com o correto uso do solo, com equilíbrio social e ambiental”, explica o superintendente de Licenciamento do Brasília Ambiental, Alisson Neves.

Aqueles que quiserem participar, mas que não tenham acesso à internet, poderão acompanhar a reunião virtual no Salão da Assembleia de Deus do Jardim Botânico, localizado na Quadra 1, Etapa 1, Rua 1, Lote 289/305, CEP 71680-362.

Confira aqui como fazer as contribuições e o encaminhamento de perguntas por meio de formulário. O link também dá acesso aos estudos ambientais e regulamento da audiência pública virtual.

*Com informações do Brasília Ambiental