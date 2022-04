Turistas e brasilienses aproveitam o domingo de sol

Dia de sol em Brasília. Céu azul, temperatura de 27 graus. Tudo perfeito para andar pela cidade que acaba de completar 62 anos. A pé ou de bike, correndo, e sempre fazendo muitas fotos, turistas de diversas partes do país se misturavam aos moradores da cidade. Brasília foi preparada com carinho e boa estrutura para receber visitantes em seu aniversário.

Um dos pontos mais icônicos de Brasília, a Catedral é um dos mais conhecidos cartões-postais da cidade | Fotos: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

R$ 41,6 milhões já foram investidos no turismo da capital federal desde o início desta gestão do GDF

Com o cenário que registra mais de 80% dos brasileiros maiores de cinco anos vacinados contra covid-19 e casos da doença em queda, o aniversário de Brasília e os dias que se estendem durante o feriado prolongado têm tido muitos turistas pela cidade. E opções não faltam.

A cearense Fátima Espínola veio visitar o filho que mora em Brasília. Ao lado de outros familiares, ela planejou conhecer a Torre Digital, mas, como o local não se encontra aberto, rapidamente se dispôs a mudar a programação. “Já que está fechado, vou tentar outras atrações”, disse, tratando de se informar sobre dicas de outros passeios.

Cidade bem-cuidada

Desde o início da atual gestão do GDF, em 2019, a Secretaria de Turismo (Setur) já investiu R$ 41,6 milhões e desenvolveu 12 rotas turísticas a partir dos principais pontos da capital. O Banco de Brasília (BRB) participou da reforma de diversos pontos turísticos.

“É uma cidade diferente de tudo que a gente vê em outros lugares do Brasil” Adriana Brito, turista

“O BRB está cada vez mais inserido no dia a dia da nossa cidade, no fomento, na geração de empregos e renda”, afirma o presidente do banco, Paulo Henrique Costa. “Essa atuação passa pela preservação de equipamentos públicos, que são fundamentais para atrair turistas e envolver a população com a cidade. E o aniversário de Brasília também é uma celebração a essa mudança gerada pelo governo Ibaneis Rocha.”

Cartão-postal

Ponto tradicional da cidade, a Catedral recebeu muitos visitantes neste domingo. Projetada por Oscar Niemeyer, com obras de Athos Bulcão, Di Cavalcanti e Alfredo Ceschiatti, a igreja atrai um grande número de turistas.

Para ficar mais perto da filha, servidora pública que se mudou para cá, o casal de aposentados Helena e Amado da Costa e Silva deixou Porto Alegre (RS) e veio morar na capital federal. Há três anos em Brasília, eles ainda estão descobrindo a cidade e seus pontos turísticos. Helena e Amado aproveitaram a manhã para ir à Catedral.

“Quando eu vinha a serviço, era do hotel para o local de trabalho”, lembra Amado. “Nessa época, detestava Brasília. No momento em que você mora e passa a conhecer Brasília, você adora. Porto Alegre tem um pôr do sol maravilhoso, mas Brasília não fica atrás.”

Fontes na praça em frente à Torre de Televisão, no Eixo Monumental: atração bem no centro de Brasília

Capital diferenciada

Outro que teve a oportunidade de conhecer Brasília por meio de viagens a serviço foi o engenheiro Jorge César Brito, que aproveitou o feriado prolongado para mostrar a capital à esposa, Adriana. “É uma cidade diferente de tudo que a gente vê em outros lugares do Brasil”, disse Adriana, para quem a Praça dos Três Poderes e a Torre de TV estão entre os monumentos preferidos.

Já Jorge César destacou a beleza do céu e a amplidão dos espaços de Brasília. “É tudo muito largo, muito bonito, tem muito verde na época da chuva, faz com que seja uma cidade diferente, gostosa; quem não conhece deve conhecer”, ressaltou.

A vendedora de estatuetas Sirlan Rodrigues, conhecida como Branca, atua na Torre de TV há três anos. Ela é uma das profissionais que comemoram a volta dos visitantes da cidade. “Nosso turismo está sendo retomado aos poucos”, avaliou.