Eixo Monumental, Vila Telebrasília e Asa Norte recebem trato especial

Braço do GDF Presente, o programa Cidade Sempre Limpa tem mostrado sua força. A ação conjunta de dez órgãos do governo vai percorrer todas as cidades do Distrito Federal e, nesses primeiros dias, tem feito um grande trabalho de recuperação no Plano Piloto. O Eixo Monumental, a L2 Norte, as quadras 700 e 900 da Asa Norte, o Setor Bancário Norte, a L4 Sul e o acesso à Vila Telebrasília receberam diversos serviços das equipes.

Onde há lixo e inservíveis a serem recolhidos, assim como outros trabalhos de manutenção, as equipes do GDF Presente – Cidade Sempre Limpa marcam presença | Fotos: GDF Presente

10 toneladas de massa asfáltica já foram utilizadas nos serviços

No Eixo Monumental, os garis do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) fizeram a frisagem – retirada de capim das frestas – dos meios-fios, etapa anterior à pintura desses locais. Já na L2 Norte, na Quadra 2 do Setor Bancário Norte, no acesso à Vila Telebrasília, na L2 e L4 Sul, foram asfaltadas vias degradadas por conta das chuvas. Foram utilizadas 10 toneladas de massa asfáltica para esse trabalho.

Nas quadras 700 e 900 da Asa Norte, o GDF Presente – Cidade Sempre Limpa fez um trabalho intenso de recolhimento de lixo verde e inservíveis, o que foi elogiado por moradores da região.

“Tenho observado que o pessoal tem trabalhado duro para manter a cidade em ordem”, afirma César Garcia, morador da 705 Norte. “Percebi que foi uma operação muito rápida, cuidadosa e produtiva. Estão de parabéns”. Moradora da 716 Norte, Gloria Messias também comemora: “Estou muito feliz com esse projeto, porque está dando resultado. A limpeza, o recolhimento de lixo verde, nós estávamos precisando disso.”

Servidores do SLU no Eixo Monumental: cuidados com a cidade ganham reforço

A interação dos moradores com as equipes do programa tem sido frequente. “É importante ver as pessoas saírem de suas casas e agradecerem pelo serviço”, comenta o coordenador do Polo Central do GDF Presente, Alexandro César. “Passamos por todas as quadras 700 e 900, na Asa Norte, fazendo a coleta de lixo verde e entulho. Já o trabalho de frisagem é importante para que depois eles possam ser pintados. Isso foi feito no Eixo Monumental e em outras localidades”.

Cidade Sempre Limpa

Setor Bancário Sul também foi beneficiado com a ação

O Cidade Sempre Limpa faz parte do GDF Presente e conta com a força da integração do governo para atuar em todas as cidades do DF por três meses, com mais de 600 equipamentos à disposição e dez órgãos envolvidos. O objetivo é deixar o DF bem-cuidado em cada detalhe, com asfaltamento, poda de árvores, recuperação de calçadas e meios-fios, sinalização vertical e horizontal, instalação e reposição de lâmpadas e ações de combate à dengue, entre outros serviços.

“Ficamos felizes em ver esse empenho e dedicação com a nossa cidade e recebemos o reconhecimento da população pelas entregas realizadas e pelo cuidado diário com os espaços públicos”, avalia a administradora do Plano Piloto, Ilka Teodoro.

A atual gestão sempre esteve preocupada em cuidar da zeladoria das cidades, bem como em aprimorar esses serviços. O GDF Presente nasceu para ser uma fórmula perene do SOS DF, projeto executado no primeiro semestre da atual gestão. E, agora, o Cidade Sempre Limpa chega com a experiência acumulada ao longo desses anos e a sinergia entre os órgãos de governo para aprimorar o trabalho do GDF Presente.