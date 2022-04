Aceiros mecânicos previnem incêndios na APA Gama e Cabeça de Veado

“A função desse método preventivo é retirar o material combustível – que, no caso, é o mato seco –, impedindo a possibilidade de o fogo pegar ou se alastrar” Sarney Filho, secretário de Meio Ambiente

A Secretaria de Meio Ambiente (Sema) começa, nesta segunda-feira (25), a fazer aceiros mecânicos para a prevenção de incêndios florestais na Área de Proteção Ambiental (APA) Gama e Cabeça de Veado, na região que compreende o Jardim Botânico de Brasília (JBB). A iniciativa conta com a parceria da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).

A previsão é de que, até o fim de julho, sejam construídos 150 km de aceiros mecânicos na APA. A medida integra o Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (Ppcif), elaborado com o apoio de órgãos distritais e federais sob a coordenação da Sema.

De acordo com o titular da pasta, Sarney Filho, a abertura de aceiros ocorre todo ano na APA devido à vulnerabilidade da área aos incêndios florestais. “A função desse método preventivo é retirar o material combustível – que, no caso, é o mato seco –, impedindo a possibilidade de o fogo pegar ou se alastrar”, explica.

A coordenadora técnica do Ppcif na Sema, Carolina Schubart, informa que o aceiro mecânico é feito com maquinários, como tratores, por meio da roçagem do mato seco, principalmente nas bordas das unidades. “Dessa forma, cria-se uma faixa de segurança entre os espaços de preservação e seus acessos, evitando que os incêndios florestais entrem nas áreas que se quer preservar”, diz.

A APA das bacias do Gama e Cabeça de Veado inclui unidades de conservação que somam cerca de 25 mil hectares de área preservada, como a fazenda Água Limpa, da Universidade de Brasília (UnB); a Reserva Ecológica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e, ainda, áreas da Marinha e parte do Parque Ecológico do Tororó.

Curso

Também na segunda-feira, o curso de Sistema de Comando de Incidentes (SCI) Básico começa a ser ministrado pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) a integrantes do Ppcif, em ação prevista no plano. As aulas seguem até o dia 27, das 8h às 18h, presencialmente, no Grupamento de Prevenção e Combate à Incêndios Urbanos, em Taguatinga Sul.

Segundo Carolina Schubart, o SCI é uma ferramenta de gerenciamento de incidentes padronizada, voltada a todos os tipos de emergências. “Isso permite que as instituições adotem uma estrutura organizacional integrada para suprir as complexidades e demandas de incidentes únicos ou múltiplos, independentemente das barreiras jurisdicionais. Nesse caso, o curso é voltado aos incêndios florestais”, diz.

*Com informações da Secretaria de Meio Ambiente