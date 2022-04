Segunda-feira sem energia em áreas de cinco regiões do DF

Cinco regiões do Distrito Federal receberão serviços na rede elétrica e, por questões de segurança, precisarão ficar sem energia durante a execução dos trabalhos. Taguatinga, Núcleo Bandeirante, Sobradinho, Paranoá e Samambaia terão endereços afetados pelo desligamento programado.

O recondutamento de média tensão provoca o desligamento na Chácara 50 (DF-180, Km 5), em Taguatinga, das 8h30 às 16h30. Na mesma região administrativa, das 8h30 às 13h, a interrupção no fornecimento de energia será nos conjuntos 20 e 22 dos setores de mansões Leste e Taguatinga, para substituição de transformador.

No Núcleo Bandeirante, o recondutoramento de baixa tensão será feito das 8h30 às 13h, período em que devem ficar sem energia a Avenida Central, blocos 282, 282/372, 294, 294/372, 380, 410, lotes 294, 306/312, 318, 354, 360, 372, 380 e 390, além da Via NB 1, Lote 256.

Sobradinho também receberá serviços na rede elétrica, das 8h às 16h, quando está programado para ficar sem energia o Setor de Expansão Econômica, Área Especial 10.

Paranoá e Samambaia

No Paranoá, o desligamento será para poda de árvores. A interrupção está prevista para durar das 8h30 às 16h30, afetando as seguintes localidades: Sítio Cariru (DF-130, Km 27), fazendas Santo Antônio (Chácara 5, DF-260, Km 05) e Várzea, chácaras Chapéu de Couro, 25/37, Suprema, 91/92, Santa Rita, 100, 104/105, Rancho 7, Porteiras (Chácaras 107/108) e Jardim Morumbi (Chácara 105).

Ainda no Paranoá, ficam sem energia a Colônia Agrícola Cariru (chácaras 16, 20, 21, Saliba, 82, São José, Beija-Flor, 42/43, 111/113, Paraíso, Ceará, 74-C e 75/76), o Núcleo Rural Jardim (Área Isolada 1 e MDF 1), o Núcleo Rural PAD/DF (GLAI 5/6, Área Isolada 5/6, MDF Lote 5 e Fazenda Padre Cícero) e o Núcleo Rural Quebrada dos Guimarães (chácara 83).

Em Samambaia, dois serviços serão executados em horários diferentes. Das 8h30 às 16h, será feita a substituição de rede na baixa tensão convencional para isolada, deixando sem energia as QRs 310 (conjuntos 14 a 16) e 312 (conjuntos 6 e 8) e as QSs 310 (conjunto 1) e 312 (conjuntos 2 e 6). E, das 13h30 às 18h, para substituição de transformador, o desligamento será na QI 416, conjuntos F, G e J, 1 e no Residencial das Palmeiras.

Caso os trabalhos sejam concluídos antes do previsto, a energia será religada sem aviso prévio.

Além dos desligamentos programados, pode acontecer de acabar a energia em alguma região, sem aviso prévio. Nestes casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo telefone 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.