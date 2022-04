Regiões da Asa Norte sem energia na manhã deste domingo (24)

Diversos endereços da Asa Norte ficarão, temporariamente, sem energia durante a manhã deste domingo (24). O motivo do desligamento programado é um serviço para refazer conexões da rede de baixa tensão.

Com isso, serão afetadas as quadras HCGN 708 (blocos I, J e L ao R), 710 (blocos F, P, R e S) e 711 (blocos A, D, J, M e P), as SCLRN 708 (blocos A ao I e trailer do chaveiro), 708/709 (quiosques, blocos A ao H e Detran), 710 (blocos F, G e H), 710/711 (blocos A ao H e quiosque), 711 (blocos B, E e F) e 711/712 (bloco B e o bloco A da SGAN 910.

Caso os trabalhos sejam concluídos antes do previsto, a energia será religada sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, pode acontecer de acabar a energia em alguma região, sem aviso prévio. Nestes casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo telefone 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.