Competição de nível nacional brinda os 62 anos de Brasília

A instrutora de skate Cibele Gonzalez, que pratica a modalidade há mais de 10 anos, considera Brasília uma cidade propícia para o esporte, agora olímpico | Competição de nível nacional brinda os 62 anos de BrasíliaCompetição de nível nacional brinda os 62 anos de BrasíliFotos: Divulgação / Administração do Plano Piloto

A última etapa do Circuito Candango de Skate, em comemoração ao aniversário de 62 anos de Brasília, será disputada nos dias 23 e 24 de abril na pista de skate do Deck Sul, reformada pela Administração Regional do Plano Piloto em 2021. Com a participação de atletas profissionais e competidores de todo o Brasil, serão realizadas provas nas categorias Feminino, Mirim, Iniciante e Amador. O projeto conta com apoio da Administração do Plano Piloto, da Rádio Cultura 100,9, Caesb, Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Distrito Federal.

Cibele Gonzalez, instrutora de skate, estudante de educação física, é moradora de Brasília desde 1996, sempre gostou de praticar esporte e conta que o skate entrou em sua vida há mais de 10 anos, numa época de dificuldades financeiras, e funciona também como uma terapia em sua rotina de desafios. Gonzalez encara a capital como um excelente lugar para praticar o esporte, agora uma categoria olímpica.

“Brasília é uma cidade-luz, muito linda, a gente sai de casa e tem as superquadras, as ciclovias. Além da pista do Deck Sul, temos a Galeria dos Estados, grafitada de forma muito carinhosa, o Setor Bancário Sul, reduto da galera dostreetde Brasília, para quem anda delong boardtem o Eixão do Lazer, o Parque da Cidade e tem a Praça do Povo do SCS, recém-inaugurada pelo GDF”, contabiliza os espaços utilizados pelos praticantes da modalidade.

Na programação do circuito o público confere oficinas com aulas de skate, montagem e manutenção de equipamentos e bate-papo sobre lesão e reabilitação com fisioterapeuta especializado. As oficinas acontecem na pista de skate do Deck Sul.

O projeto, que conta com a participação de várias associações , recebe o apoio do Governo do Distrito Federal (GDF) por meio da Rádio Cultura 100,9, Caesb e Secretaria de Esporte e Lazer.

*Com informações da Administração Regional do Plano Piloto