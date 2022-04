Governo de SP transfere R$ 37,9 milhões para Hospital das Clínicas de Botucatu

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

Recurso está disponível já nesta sexta-feira (22) para ampliação da oferta de cirurgias eletivas, para a reabilitação de dependentes químicos e abertura de novos leitos de UTI

O governador Rodrigo Garcia anunciou nesta sexta-feira (22) a transferência imediata de R$ 37,9 milhões ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB). O recurso possibilitará a ampliação da oferta de cirurgias eletivas e ambulatoriais, assim como o atendimento das demandas pós-COVID-19 e a contratação de profissionais. Também será realizada a abertura de 20 novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

“A prioridade do nosso Estado de São Paulo continua sendo a saúde. Olha o que estamos vivendo hoje, apesar de toda a dificuldade, o maior investimento da história. Isso nos possibilita vir aqui à Botucatu e fazer esses investimentos aqui no HC. E nos possibilita também a dizer, sim, que o Hospital Regional, a dizer, sim, que o nosso hospital de acolhimento de álcool e droga estão com recursos garantidos para ter sua autonomia nos próximos anos”, disse Rodrigo.

O governador confirmou a expansão do atendimento já realizado no Serviço de Atenção e Referência em Álcool e Drogas (SARAD), unidade que fica no complexo do HC e é destinada ao tratamento e reabilitação de dependentes químicos. Os pacientes internados ainda recebem acompanhamento com uma equipe interdisciplinar, formada por psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, educadores físicos, dentre outros. São realizados mais de 540 atendimentos por ano, com 75 leitos no total.

“Nosso intuito é trazer melhoras a cada dia para população, por isso articulamos com gestoras das unidades para saber os principais pontos que podemos auxiliar. E é isso que estamos fazendo aqui hoje, aumentando a oferta e os atendimento à população de Botucatu”, afirmou o secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu é uma autarquia da Secretaria da Saúde, associada à Universidade Estadual “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) para ensino, pesquisa e extensão.

A unidade é referência no interior do estado em assistência multiprofissional de alta complexidade, que atende 68 municípios. São realizadas cerca de 885 mil consultas ambulatoriais e de urgência e emergência, 50 mil procedimentos oncológicos, 30 mil sessões de hemodiálise e 10 mil cirurgias ao ano. O hospital conta com 500 leitos para atendimento de emergência, centro cirúrgico, internação e exames em diversas especialidades médicas.

Reservatório do Rio Pardo

Rodrigo Garcia também visitou as obras da barragem no Rio Pardo. O reservatório terá como principal objetivo garantir o abastecimento no município por décadas, sendo uma alternativa a futuros períodos de estiagem. O investimento da Sabesp é de R$ 56,1 milhões e o início da operação está previsto para o segundo semestre de 2023.

A barragem terá 566 metros de extensão, com profundidade entre 15 e 20 metros e sua capacidade será de 10 bilhões de litros de água, o que equivale a 3.600 piscinas olímpicas. Além das obras do reservatório, também está sendo realizado o plantio de mudas de árvores nativas, como parte da revitalização da área dos 280 hectares que compõem o empreendimento – 130 hectares serão destinados a proteção permanente.

A Sabesp vem realizando uma série de obras para melhorar o sistema de abastecimento de água em Botucatu. Em agosto foi concluída a duplicação da adutora de água tratada que abastece o Centro de Reservação Cohab, totalizando 2,7 km de tubulações. Cerca de 40 mil moradores foram beneficiados.