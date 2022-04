Endereços de três cidades ficam sem energia nesta sexta-feira (22)

A partir das 8h30 desta sexta-feira (22), endereços de São Sebastião, Sobradinho e Taguatinga ficarão, temporariamente, sem energia. O desligamento é necessário para evitar acidentes durante a execução de serviços na rede elétrica.

Em São Sebastião, ficam sem energia as quadras 1 a 3 para substituição de rede de baixa tensão. O fornecimento deve ser restabelecido às 16h.

Caso os trabalhos sejam concluídos antes do previsto, a energia será religada sem aviso prévio

Já em Sobradinho, onde será feito realinhamento de poste, os trabalhos se encerram mais cedo, às 13h. Durante o período, ficam sem energia os condomínios Serra Azul (quadras 1, 1-C, 2, 3, 8, 17, 24 e 32 a 34) e Sobradinho Novo (quadra 2), além da ES 6-A e ES 12.

A construção de rede de média tensão e a instalação de transformador em Taguatinga deixam sem energia a Colônia Agrícola Vereda da Cruz, chácaras 4-A, 417, 423, 437, 427-A, 429-A, 429-B, 434, 436-A, 445, o conjunto 6 e as chácaras 436 e 436-A; além da QS 5 (Rua 300, lotes 26 e 32) e do Setor Habitacional (conjunto 6) sem energia até as 16h30.

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em alguma região, sem aviso prévio. Nestes casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.