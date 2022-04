Passeio reúne 1.000 ciclista para parabenizar a capital da República

Considerada uma edição especial 62º Aniversário de Brasília, o passeio no Parque da Cidade foi a 7ª etapa do Circuito de Passeio Ciclístico do Detran nas RA’s | Fotos: Divulgação / Detran-DF

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizou, na manhã desta quinta-feira (21), a 7ª etapa do Circuito de Passeio Ciclístico do Detran nas RA’s, numa edição especial do evento pelo 62º Aniversário de Brasília.

A ação contou com a participação de cerca de 1.000 ciclistas. O percurso de 12 km consistiu em fazer a volta completa na pista externa do Parque da Cidade no sentido horário, retornando ao Estacionamento 13, onde fica localizada a Administração do Parque.

“Este passeio é um ato simbólico, ainda mais no dia de hoje, em que Brasília completa 62 anos, e estamos colocando 1.000 ciclistas nas ruas. Isso mostra que eles são muitos e têm que ter o seu espaço respeitado pelos demais condutores” Thiago Nascimento, diretor-geral do Detran-DF

Antes de começar o circuito, os participantes foram convidados a fazer um minuto de silêncio, seguido de aplausos e sirenes, em homenagem ao sr. Hilberto Oliveira da Silva, 47 anos, e da esposa dele, Vera Lucia da Cruz Sampaio, 42, ciclistas atropelados no dia 17 deste mês, em Santa Maria.

O diretor-geral do Detran-DF, Thiago Nascimento, afirmou que o Departamento está trabalhando com firmeza para preservar vidas no trânsito: “Gostaria de dizer a vocês que o Detran está trabalhando dia e noite para evitar que situações como essa de Santa Maria ocorram nas vias da nossa cidade. Este passeio é um ato simbólico, ainda mais no dia de hoje, em que Brasília completa 62 anos, e estamos colocando 1.000 ciclistas nas ruas. Isso mostra que eles são muitos e têm que ter o seu espaço respeitado pelos demais condutores”, destacou o diretor.

O passeio contou também com a presença de muitas crianças, por isso a Diretoria de Fiscalização de Trânsito do Detran-DF acompanhou os ciclistas em todo o percurso, com equipes destacadas em viaturas operacionais de duas e quatro rodas, helicóptero e drone, além dos servidores da Diretoria de Educação de Trânsito dando orientações e realizando ações educativas num espaço infantil que foi montado especialmente para elas.

Sorteio

Ao final do evento, foram sorteadas três bicicletas para os inscritos que participaram e estavam presentes no momento do sorteio. As bikes foram doadas pelo Correio Braziliense, Rádio Clube FM e TV Brasília.

Os ganhadores foram os ciclistas Álvaro Sanclair de Melo, Eliane Valim e Rogério Martins de Siqueira.

*Com informações do Detran-DF