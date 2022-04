Após dois anos, Águas de Lindoia recebe encontro de autos antigos

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

O governador Rodrigo Garcia participou nesta quinta-feira (21) da abertura do 7º Encontro Brasileiro de Autos Antigos em Águas de Lindoia. A programação prevê até domingo (24) a exposição de mais de 1,7 mil veículos na Praça Governador Adhemar de Barros, no centro da cidade.

“Esse evento é um exemplo de volta à vida normal. Fico feliz de participar e ver que a nossa vida está voltando com solidariedade, compaixão e preocupação com o nosso semelhante”, afirmou o governador Rodrigo Garcia.

Em virtude da pandemia da COVID-19, o encontro não foi realizado nos dois últimos anos. Trata-se de um dos maiores eventos do gênero realizados no Brasil. Águas de Lindoia é um dos 70 municípios do estado de São Paulo considerados estâncias balneárias, turísticas, hidrominerais e climáticas.