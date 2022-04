Mezanino da Torre de TV recebe festival gastronômico

Totalmente recuperado pelo BRB, que assumiu a gestão da Torre de TV em 2020, o Mezanino foi palco do lançamento do Festival Mundo Gastrô – Conexão Vietnã, na noite de quarta-feira (20), véspera do aniversário de 62 anos de Brasília.

O evento tem o objetivo de criar conexão entre a culinária do Distrito Federal e de outros países, unindo sabores, saberes e turismo. Participaram do lançamento donos de restaurantes, chefs de cozinha, críticos e jornalistas especializados em gastronomia, entre outros convidados.

Rica em sabor, a culinária vietnamita será explorada pelos chefs da cidade e degustada pelos visitantes até 8 de maio | Foto: Vinicius de Melo/ Agência Brasília

Organizado pelo Sindicato Patronal de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília (Sindhobar), com apoio do BRB, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-DF) e da BAT Brasil (antiga Souza Cruz), o festival ocorre desta quinta-feira (21) a 8 de maio.

A primeira edição, em parceria com a Embaixada do Vietnã, traz o melhor da culinária vietnamita, rica em sabor, cores e aromas, que variam do amargo, passando pelo azedo e o picante, até o doce e o salgado, para ser explorada pelos chefs da cidade e degustada pelos apreciadores da gastronomia.

O vice-governador Paco Britto esteve na inauguração e elogiou a iniciativa. “Bom para integrar todas essas pessoas e levar para a população o conhecimento dessa culinária espalhada pelo mundo”, frisou.

“Esse espaço nunca foi aproveitado. Por determinação do governador, e com o BRB, tiveram início essas belíssimas obras, tornando os pontos turísticos da cidade locais permanentes” Jael Antônio da Silva, presidente do Sindhobar

Na ocasião, o representante do Governo do Distrito Federal (GDF) também lançou um desafio ao presidente do Sindhobar, Jael Antônio da Silva. “A maior parte das embaixadas não conhece este espaço [mezanino]. Vamos fazer um festival sobre a culinária do Centro-Oeste e convidar os embaixadores para conhecerem a nossa culinária e frequentar um fim de tarde maravilhoso”, opinou.

Área econômica

Paco também falou da atual gestão do BRB, que teve papel fundamental no período mais crítico da pandemia de covid-19. “O BRB colocou R$ 8 bilhões para girar e salvar a economia do DF”, afirmou o vice-governador, referindo-se aos programas Supera-DF, em 2020, e Acredita-DF, no ano passado, que juntos movimentaram R$ 8,2 bilhões e beneficiaram mais de 156 mil clientes pessoas físicas e jurídicas.

Por sua vez, a embaixadora do Vietnã, Pham Thi Kim Hoa, falou, emocionada, sobre o evento ocorrido na véspera do aniversário de Brasília. “Espero que a relação entre os dois países se desenvolva mais por meio da gastronomia. Hoje, quero expressar meu agradecimento ao vice-governador e a todos os convidados, jornalistas e representantes dos restaurantes”, disse aos presentes.

O presidente do Sindhobar elogiou a iniciativa do governo em reformar o mezanino. “Esse espaço nunca foi aproveitado. Por determinação do governador, e com o BRB, tiveram início essas belíssimas obras, tornando os pontos turísticos da cidade locais permanentes”, concluiu.

Já a diretora do Senac-DF, Karine Câmara, lembrou das dificuldades enfrentadas pelo setor durante os dois anos de pandemia, agradecendo o “trabalho incansável” do GDF. “Foi uma batalha”, declarou.

Sobre o festival

Com pratos que custam entre R$ 69 e R$ 89, os clientes poderão aproveitar o festival nos próprios restaurantes ou na forma take away e delivery. Clientes com cartão BRB ainda têm 8% de desconto no prato do festival. São 17 restaurantes participantes espalhados pelo DF.

Em parceria com o Senac, o festival engloba ainda a realização de duas aulas-show, abertas ao público, nos dias 28 deste mês e 3 de maio, das 18h às 20h, na Carreta da Gastronomia, localizada na 713/913 Sul (em frente à Faculdade de Tecnologia e Inovação Senac).