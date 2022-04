Câmara dos Deputados faz homenagem aos 62 anos de Brasília

A Câmara dos Deputados realizou, na tarde de quarta-feira (20), no Plenário Ulysses Guimarães, uma sessão solene em homenagem ao aniversário de Brasília, que completa 62 anos nesta quinta-feira (21). O evento contou com a participação de várias autoridades do Legislativo, Judiciário e Executivo, entre essas, o vice-governador Paco Britto, representando o governador Ibaneis Rocha.

Foram entregues condecorações durante a cerimônia | Foto: Vinicius de Melo/Agência Brasília

Autor do requerimento, o deputado federal Luís Miranda presidiu a sessão. Após a execução doHino Nacionalpelo dueto da Banda de Música do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), composto pelo capitão Ely Bernardo Barbosa de Oliveira e pelo sargento Samuel Daniel da Silva, o arcebispo militar de Brasília, dom Marcony Vinícius, abençoou a cerimônia, a Casa, a cidade e os brasilienses, convidando todos os presentes a rezarem juntos a oraçãoPai Nosso.

Determinação

Durante a cerimônia, foram citados nomes que se tornaram referência de Brasília, como o presidente Juscelino Kubitschek, Oscar Niemeyer e Lucio Costa

“Brasília é cidade-exemplo de esperança no país, porque aqui construímos um lugar repleto de oportunidades para todos os brasileiros, sem distinção, que vivenciam sua cidadania”, disse o vice-governador. “Comemoremos essa vitória que é de todos, de uma cidade que é o símbolo da determinação brasileira, de um povo que não esmorece diante dos desafios, que não são poucos.”

Já o deputado Luís Miranda falou sobre o início e o histórico da capital federal, que hoje é uma metrópole com mais de 3 milhões de habitantes, ratificando a necessária mudança para o interior do país. “Comemoramos séculos de planejamento e integração nacional”, pontuou.

Os discursos do dia focaram principalmente a esperança e a fé do povo, lembrando os nomes que fizeram a história da capital, como Dom Bosco e seu sonho sobre a localização de Brasília, o visionário presidente Juscelino Kubistchek, o urbanista Lucio Costa e o arquiteto Oscar Niemeyer, bem como Athos Bulcão e Burle Marx.

Além de assistir ao vídeo institucional sobre os 62 anos da capital, os convidados acompanharam a entrega de certificados e medalhas de honra ao mérito a dezenas de pessoas que, conforme lembrou Luís Miranda, “fazem a diferença na capital e cujos atos impactam em todo o país”. Entre os exemplos citados, ele lembrou o nome da presidente da Aliança das Mulheres que Amam Brasília, Cosete Ramos.

Também assinaram o requerimento que deu origem à sessão as deputadas Paula Belmonte, Celina Leão, Bia Kicis e Érika Kokay. Participaram ainda da sessão solene autoridades do Judiciário, como o presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), desembargador José Cruz Macedo; Cristiano Jarreta, representante do ministro-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins, e a procuradora-geral de Justiça do DF, Fabiana Barreto, além de empresários e representantes do setor produtivo, autoridades civis, militares e religiosas.