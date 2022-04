Simulacro de arma de fogo é encontrado durante blitz do Detran

Objeto foi encontrado após revista minuciosa no interior do carro, cujos ocupantes manifestarem nervosismo e reagiram aos agentes de fiscalização | Foto: Divulgação/Detran

Em operação rotineira de fiscalização realizada na noite de quarta-feira (20) no Paranoá, agentes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran), com o apoio da Polícia Militar, encontraram um simulacro de arma de fogo em um veículo abordado. Era um Fiat Uno branco cujo motorista tentou fugir da blitz, mas foi detido a tempo.

Durante a abordagem, os agentes de trânsito perceberam que os três ocupantes do carro demonstravam nervosismo. Ao verificar a documentação, a equipe constatou que o veículo não estava o licenciado e possuía débitos em torno de R$ 3 mil. Mas o pior viria depois.

Diante da reação do condutor e dos dois passageiros do Uno, que começaram a se alterar com o agente de fiscalização, foi preciso acionar os policiais militares, que iniciaram uma revista minuciosa no interior do veículo. Foi quando encontraram um simulacro de arma de fogo.

Por não estar devidamente licenciado, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro, o carro foi removido ao depósito do Detran da Asa Norte. Já os três ocupantes foram conduzidos à delegacia mais próxima, para as providências da autoridade policial de plantão.

Durante a mesma operação, as equipes flagraram um condutor alcoolizado, outro com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de 30 dias e um sem inabilitado. Foram ainda registradas outras 23 autuações diversas.