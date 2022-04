Uma festa para Chocolate

Antes de chegar ao zoo, ele vivia em um circo, de onde foi resgatado pelo Ibama

Véspera do aniversário de Brasília, esta quarta (20) abriu caminho para a festa de quinta-feira com a comemoração de uma data natalícia especial: os 30 anos do elefante africano Chocolate, um dos moradores mais queridos do Zoológico. A celebração teve direito a frutas frescas, capim, brinquedos novos e até cantoria de parabéns. O aniversariante chegou ao zoo em 2008, resgatado de um circo pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama).

Chocolate veio ao mundo em um domingo de Páscoa como o segundo elefante africano a nascer em cativeiro no Brasil. Da temporada que passou no circo, pouco restou. Cuidador do animal há nove anos, Juraci da Rocha Pereira, 43, garante que a personalidade irritadiça e cautelosa do paquiderme ficou no passado. “Ele está muito tranquilo”, conta. “Brinco dizendo que, hoje em dia, ele é um grande bebê”.

Os 14 anos de cuidados com Chocolate refletem na sua saúde. A diretora de alimentação do Zoológico de Brasília, Tatiane Moreno, conta que o elefante é bom de apetite. Come, em média, 250 kg de uma sortida refeição todos os dias. “A dieta dele é composta por capim, frutas, ração e suplementos”, descreve Tatiane. Além da alimentação balanceada, o animal desfruta de um ambiente farto em estímulos.

Gerente de bem-estar animal do zoológico, Marisa Carvalho explica que diversas atividades são promovidas para aguçar os instintos de Chocolate: “Escondemos alguns alimentos para estimular o comportamento de busca. Também enriquecemos o ambiente com estímulos sensoriais. O manjericão e a baunilha, por exemplo, oferecem cheiros diferentes”.

Para o aniversário, um grande número 30 feito com folhas e frutas foi pendurado na “casa” do elefante. Os irmãos Calebe (8) e Rafaela Tedesco Mota (10) apostaram que o enfeite não duraria nem 20 segundos na tromba do aniversariante. “Ele é muito forte, vai querer comer tudo”, dizia o menino. “Estou muito feliz por estar aqui hoje, na festa do Chocolate”.

Zoológico de Brasília

* Funcionamento: de terça-feira a domingo e em feriados

* Horário de visitação: das 9h às 17h, com entrada permitida somente até as 16h

* Lotação máxima: 5 mil visitantes por dia, sem rodízio

* Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)