Criança Feliz Brasiliense recebe mais de 900 kits de literatura infantil

Orientar, estimular e promover as práticas de leitura na primeira infância, esses são os pilares do programa Literacia Familiar, do governo federal. E por meio do trabalho intersetorial desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Social, o Ministério da Educação ofertou às famílias acompanhadas pelo Programa Criança Feliz Brasiliense (PCFB) mais de 900 kits de leitura.

Visitadores do Programa Criança Feliz Brasiliense na Estrutural receberam os kits de leitura | Fotos: Divulgação/Sedes

Cada kit é composto por 20 livros infantis, que são divididos entre histórias de ficção, poesia, biografia, trava-línguas e fábulas, e também para bebês. A Literacia tem como objetivo estimular de forma lúdica e participativa o fortalecimento de vínculos, além de propiciar práticas e estratégias que melhoram o diálogo entre pais e filhos.

Nesta quarta-feira (20), a região da Estrutural recebeu 175 kits, que foram entregues aos visitadores do programa. Já as demais remessas desses kits serão entregues nas cidades de Brazlândia, Fercal, Riacho Fundo e Gama na próxima semana.

Ciente da importância da leitura, a supervisora do Programa Criança Feliz Brasiliense na região da Estrutural, Ana Beatriz, ressalta o incentivo da leitura já na primeira infância. “O projeto tem a missão de potencializar as visitas do PCFB através da leitura, que será um instrumento para as áreas socioafetivas, e também atuando no desenvolvimento cognitivo da criança. A região da Estrutural ainda é carente de atividades para crianças e, por meio da leitura dos livros, as crianças terão mais oportunidades de brincadeiras e atividades, até mesmo dentro de casa”, ressalta Beatriz.

Para as multiplicadoras do Programa Criança Feliz Brasiliense, Thais Carvalho e Suellen Gonçalves, a história do livro deve ser narrada para favorecer a compreensão oral. E mostrar o livro e a escrita para a criança, com o intuito de estimular a aprendizagem de letras, palavras e frases. Nos livros do kit também há historinhas com atividades diversas, como brincar, cantar, tocar instrumentos e conhecer o corpo, o que favorece o desenvolvimento sensorial e psicomotor da criança.

E cada história contada será registrada para que pais e filhos acompanhem o avanço das leituras. “Estamos falando de uma prática muito simples, mas que foge da realizada em inúmeras famílias. Então, a metodologia desenvolvida mostra que qualquer pessoa pode fazer em casa essa contação, e que esse processo tem tido impacto fenomenal no desenvolvimento cognitivo das crianças na primeira infância, principalmente com relação ao vocabulário. Um aprendizado que se leva para toda a vida”, destaca a secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha.

Literacia Familiar

O programa Literacia Familiar é destinado a todas as famílias brasileiras, em especial àquelas que estão em condições de vulnerabilidade social. Os livros dos kits fazem parte do projeto Conta Pra Mim, que visa orientar e estimular diversas práticas, tais como:

– Interação verbal: aumentar a quantidade e a qualidade dos diálogos com as crianças;

– Leitura dialogada: interagir com a criança antes, durante e após a leitura fazendo, por exemplo, perguntas sobre a história;

– Narração de histórias: contar histórias em voz alta;

– Contatos com a escrita: incentivar que a criança rabisque, desenhe, escreva, além de deixá-la sempre em contato com materiais escritos;

– Atividades diversas: jogos, brincadeiras, passeios, atividades artísticas e desportivas;

– Motivação: ter altas expectativas em relação às crianças, motivando-as e incentivando-as no contato com leitura e escrita.

O site disponibiliza a coleção completa em formato digital e também é possível imprimir desenhos para colorir, além de acessar as histórias cantadas.

*Com informações da Secretaria de Desenvolvimento Social