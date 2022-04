Governador Ibaneis Rocha pede que população continue se imunizando

Sobre as próximas entregas, o governador revelou que pretende concluir a negociação do Centro Administrativo do Distrito Federal (Centrad) e dar andamento ao Teatro Nacional e ao Autódromo

O Distrito Federal está muito próximo de atingir 90% da população vacinada com as duas doses contra a covid-19. O alto percentual tem sido um fator importante para a retomada das atividades em vários segmentos na capital federal. Durante entrevista aoJornal da Record, o governador Ibaneis Rocha fez questão de destacar a importância da imunização. Principalmente em meio às programações do aniversário de Brasília e da possibilidade do carnaval fora de época, com o feriado prolongado.

Sobre as próximas entregas, o governador revelou que pretende concluir a negociação do Centro Administrativo do Distrito Federal (Centrad) e dar andamento ao Teatro Nacional e ao Autódromo | Foto: Reprodução TV Record

“A gente espera que seja o carnaval da vacinação”, afirmou o líder do Executivo, que pediu que a população siga o ciclo vacinal tomando também a terceira e a quarta dose e buscando as unidades básicas de saúde (UBSs)em caso de sintomas. O governador disse que a preocupação com a doença ainda existe, mas que a cidade está preparada. “Venho falando com o secretário de Saúde, general Manoel Pafiadache, para que amplie a quantidade de leitos de UTI”, completou.

“A gente espera que seja o carnaval da vacinação. Só é possível esse ambiente porque tivemos uma vacinação em massa. Estamos com quase 90% da população vacinada com a segunda dose. Pedimos consciência para a população”

Diante disso, Ibaneis Rocha diz que espera que o brasiliense possa comemorar os 62 anos da cidade, aproveitando a programação promovida pelo GDF. “Que a população se sinta um pouco mais solta, que possa ter um ambiente de comemoração e também de libertação desses dois anos [de pandemia]”. A celebração já teve início com o lançamento do programa GDF Presente – Cidade Sempre Limpa, que começou pela área central, fazendo serviços de manutenção e renovação.

Na entrevista, o governador também falou da situação atual da saúde e da segurança. Ibaneis disse que houve um achatamento dos atendimentos na saúde pública em função da pandemia, mas que a cidade ganhou novas unidades de pronto-atendimento (UPAs) e está preparada para retomar os demais atendimentos. Em relação à questão da violência nas escolas, citou o trabalho ostensivo das forças de segurança em parceria com a Secretaria de Educação. “A gente tem intensificado o trabalho, identificando as escolas onde a violência é maior”, defendeu.

Sobre as próximas entregas, o governador revelou que pretende concluir a negociação do Centro Administrativo do Distrito Federal (Centrad) e dar andamento ao Teatro Nacional e ao Autódromo: “São várias coisas que estavam paradas, que a gente pretende entregar.” Ibaneis também anunciou que deve lançar o concurso público da Universidade do Distrito Federal, seguindo o que tem feito ao longo da gestão, convocando servidores públicos para compor o governo.

“Construímos sete UPAs e temos trabalhado para entregar mais 20 UBSs até o fim do mandato. Temos um projeto na área da saúde que foi atrapalhado pela pandemia e queremos colocar em marcha o mais rápido possível”

Confira trechos da entrevista com Ibaneis Rocha:

Carnaval fora de época

“Existe uma preocupação. Venho falando com o secretário de Saúde, general Manoel Pafiadache, para que amplie a quantidade de leitos de UTI. Pedi que aumentasse na área da covid, para que tenha a diminuição do percentual. A gente espera que seja o carnaval da vacinação. Só é possível esse ambiente porque tivemos uma vacinação em massa. Estamos com quase 90% da população vacinada com a segunda dose. Espero que [os brasilienses] busquem a terceira dose e que as [pessoas] sintomáticas procurem as unidades básicas de saúde e evitem a propagação do vírus. Pedimos consciência para a população.”

Aniversário de Brasília

“Não está liberado para uma grande festa. A gente espera que a população de Brasília que gosta da cidade possa sair às ruas e visitar esses pontos e curtir a cidade no nosso aniversário. Que a população se sinta um pouco mais solta, que possa ter um ambiente de comemoração dos 62 anos e também de libertação desses dois anos [de pandemia].”

“Recebemos quase 900 profissionais aprovados em concurso. Agora vem essa sequência de concursos, como o concurso da Universidade do Distrito Federal, que esperamos implementar no segundo semestre”

Situação da saúde

“Tivemos um período de dois anos de achatamento da Saúde. Tivemos que reduzir para atender os pacientes da covid. Temos que ter uma retomada muito forte. Construímos sete UPAs e temos trabalhado para entregar mais 20 UBSs até o fim do mandato. Temos um projeto dentro da área da saúde que foi atrapalhado pela pandemia e queremos colocar em marcha o mais rápido possível.”

Violência nas escolas

“Nós temos que trabalhar com inteligência. Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de Educação estão tentando prevenir esses crimes. Espero que a gente consiga conscientizar nossos adolescentes e nossas crianças que esse não é o caminho. Temos que traçar um caminho de paz. A gente tem intensificado o trabalho, identificando as escolas onde a violência é maior.”

Concurso público

“Foram liberados diversos concursos pela Secretaria de Economia. Tenho uma definição de que política de estado se faz com servidores efetivos. Tenho chamado inúmeros profissionais, principalmente na área de assistência social. Recebemos quase 900 profissionais aprovados em concurso. Agora vem essa sequência de concursos, como o concurso da Universidade do Distrito Federal, que esperamos implementar no segundo semestre.”

Entregas

“Nós temos que concluir a negociação do Centrad, temos a licitação do Teatro Nacional e quero entregar o Autódromo. São várias coisas que estavam paradas, que a gente pretende entregar. Também temos obras em andamento que pretendemos entregar.”

GDF Presente – Cidade Sempre Limpa

“Estamos trabalhando pelo embelezamento da cidade. Hoje teve o lançamento de um programa nesse sentido. Soltamos máquinas pela cidade para recuperar tudo que a chuva tirou nesse período.”