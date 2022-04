EBC divulga Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras

O Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras de 2021 da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) foi divulgado nesta terça-feira (19) no Diário Oficial da União. O documento contém informações sobre o desempenho da estatal e reafirma o compromisso com a transparência, boas práticas de gestão e governança, cumprindo os objetivos de sua lei de criação.

O relatório consolida a atuação de cada área, os objetivos estratégicos, as metas, os indicadores e as demonstrações financeiras da empresa. Para o presidente da EBC, Glen Valente, foi cumprido o papel de demonstrar de forma clara e concisa os resultados do trabalho ao longo de um ano. “Agir com transparência é uma das metas da EBC. Também temos o foco de apresentar relevância e qualidade para nosso público – os brasileiros.”

Um dos principais destaques da gestão é a racionalização de custos com foco na redução de gastos e maior incremento na área-fim, ou seja, investimentos na Agência Brasil, TV Brasil, rádios Nacional e MEC, Rede Nacional de Comunicação Pública e Rede Nacional de Rádio.

Em 2021, foi economizado R$ 1,6 milhão com imóveis. As despesas referentes ao funcionamento administrativo tiveram queda de 10%. As despesas com pessoal também tiveram reduções significativas, com diminuição de cerca de 50 milhões de reais desde 2018. “Com a melhor alocação de recursos, os investimentos renderam frutos”, disse o presidente.

A Empresa Brasil de Comunicação conquistou o primeiro lugar no Ranking de Desempenho na Qualidade da Informação de Custos na categoria Empresas Estatais Dependentes do Tesouro e também no Ranking de Transparência do Tribunal de Contas da União (TCU) dentre as 56 estatais avaliadas. Segundo a Controladoria-Geral da União (CGU), a empresa ocupou o quarto lugar em elogios do cidadão no Ranking de Ouvidorias da Administração Pública Federal. Ainda de acordo com o relatório, a EBC conquistou mais 16 premiações e reconhecimentos no ano.

TV Brasil

Segundo dados da Kantar Ibope Media, a TV Brasil melhorou seu posicionamento no mercado entre as TVs abertas e fechadas. A emissora saltou da nona posição, em dezembro de 2020, para o quinto lugar, em dezembro de 2021. Com a modernização do parque tecnológico, o sinal foi 100% disponibilizado no Brasil via satélite.

A TV Brasil está presente em 23 capitais brasileiras e mantém parceria com 50 emissoras. Mais de 74 milhões de pessoas foram alcançadas com uma programação de qualidade, contendo jornalismo, atrações infantis, séries, filmes, teledramaturgias, musicais e entretenimento. Também fizeram parte da grade transmissões de grandes eventos esportivos, como as Paralimpíadas, Série D do Brasileirão, Liga Nacional de Futsal e Liga Nacional de Basquete (DF).

Rádios EBC

Com a instalação de novos transmissores em 2021 e a inauguração da banda estendida FM, o sinal FM das Rádios EBC está presente em 16 capitais brasileiras, alcançando 42,9 milhões de ouvintes.

As transmissões esportivas para o sistema de Rádio EBC das Eliminatórias da Copa do Mundo 2022, dos campeonatos estaduais e Brasileiro, além da radionovela Direito de Ser Feliz, na Rádio Nacional da Amazônia – em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) – também foram destaque.

No ano em que a Rede Nacional de Rádio completou cinco anos de site, os acessos ultrapassaram a marca de 10 milhões e os downloads de conteúdo somaram cerca de 3 milhões.

Agência Brasil e digital

A Agência Brasil teve 127,3 milhões de visualizações de página, 78,4 milhões de usuários únicos e 71,5 mil downloads de fotografias de forma acessível e gratuita no ano passado. Já a Radioagência Nacional registrou 7,8 milhões de visualizações, 7,9 mil publicações e mais de 452 mil downloads de material.

O aplicativo TV Brasil Play apresentou em 2021 um crescimento de 1.048% no tempo de consumo de vídeos e alcançou 431 mil usuários. A ampliação da presença digital também se deu com o lançamento de novos perfis em redes sociais e o desenvolvimento de conteúdos próprios, resultando em 77 mil publicações e mais de 220 milhões de visualizações no YouTube da TV Brasil e TV Brasil Gov.