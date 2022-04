Segurança reforçada para aniversário de Brasília

A programação para o aniversário de 62 anos de Brasília, celebrado nesta quinta-feira (21), inclui atividades até o próximo domingo (24), em diferentes regiões administrativas – Plano Piloto, Ceilândia, Núcleo Bandeirante, Gama, Planaltina e Samambaia. Para que o público possa aproveitar os eventos com tranquilidade, os órgãos de segurança fazem algumas orientações quanto ao trânsito e à segurança.

Os estacionamentos da parte de baixo da Torre de TV, próximo à fonte, não poderão ser utilizados | Foto: Renato Alves/Agência Brasília

“O objetivo é que a população possa comemorar de forma harmônica e segura o aniversário da cidade” tenente-coronel Hudson, chefe de Planejamento do Departamento de Operações da PMDF

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) irá reforçar o policiamento nas proximidades dos locais dos eventos, por meio dos batalhões de cada localidade, com reforço de tropas especializadas, como Rotam, Patamo, Bpcães e da Cavalaria. “Estaremos atentos e empenhados na manutenção da segurança pública em todo o Distrito Federal. O objetivo é que a população possa comemorar de forma harmônica e segura o aniversário da cidade. Orientamos a todos que evitem locais ermos e de baixa luminosidade, estejam atentos a seus pertences pessoais, principalmente bolsas, carteiras e celulares”, orienta o chefe de Planejamento do Departamento de Operações da PMDF, tenente-coronel Hudson.

“Procurem estar sempre acompanhados, evitem andar sozinhos e não façam uso de bebidas alcoólicas na direção de veículos. Qualquer situação anormal de segurança, procure uma viatura da PMDF ou acione a corporação por meio do 190”, completa Hudson.

Interdições no Eixo Monumental

Na quinta-feira (21), devido à Corrida BSB Tur 62 anos, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fará interdições nas vias S1 e N1, do Eixo Monumental. O evento esportivo contará com percursos de 5 km e 10 km.

A partir das 6h30, na via S1, no trecho entre o Eixo Cultural Ibero-americano, antigo espaço Funarte de Brasília, e a Praça do Cruzeiro, quatro faixas serão bloqueadas para o tráfego de veículos, sendo destinadas aos participantes do evento. Na via N1 serão quatro faixas interditadas, da altura do Eixo Cultural Ibero-americano até as proximidades da Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA). Tanto na S1 quanto na N1 duas faixas de rolamento permanecerão livres para o trânsito de veículos. A previsão é de que as vias sejam liberadas a partir das 9h.

Durante o evento, as equipes de fiscalização do Detran-DF farão o controle do trânsito para promover a fluidez, coibir as irregularidades e garantir a segurança.

Nos dias 20 e 21, os estacionamentos da parte de baixo da Torre de TV, próximo à fonte, não poderão ser utilizados. Os interessados em participar do evento deverão utilizar os estacionamentos próximos à Feira da Torre ou das vias N1 e S1.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) atuará com planejamento próprio para executar ações de prevenção, combate a incêndio e atendimento pré-hospitalar.

Por sua vez, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) reforçará o efetivo das delegacias em que os eventos serão realizados.

*Com informações da Secretaria de Segurança Pública