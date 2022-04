Novos Caminhos está com inscrições abertas até 6 de maio

O Programa Novos Caminhos está com inscrições abertas e tem 445 vagas em cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) para os estudantes da rede pública e comunidade. São oportunidades para cuidador de idoso, organizador de eventos, libras básico, técnico em produção de moda, costureiro de máquina reta, costureiro industrial, balconista de farmácia, entre outros.

As inscrições podem ser realizadas, presencialmente, na unidade de interesse do aluno, até o dia 6 de maio, ou até preencherem as vagas. O início dos cursos está previsto para 16 de maio. O estudante que frequentar as aulas presencialmente receberá ao final do curso ajuda de custo no valor de R$ 2 hora/aula, de acordo com a presença escolar.

Veja a lista de escolas abaixo com os cursos e os requisitos para inscrição:

Documentação necessária para inscrição:

– Cópia do documento de identidade

– Cópia do CPF

– Cópia do comprovante de residência

– Comprovante de escolaridade e, no caso de MEI, cópia da inscrição no CadÚnico

– Se for menor de idade, documentos do responsável legal.

*Com informações da Secretaria de Educação do DF