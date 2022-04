FCecon divulga resultado de seleção para programa de iniciação científica

O Paic/FCecon é vinculado à Fapeam e fomenta iniciativas na ciência

A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), divulga, nesta quarta-feira (20/04), a lista de projetos aprovados na seleção para o Programa de Apoio à Iniciação Científica (Paic), edição 2022/2023.

Os candidatos podem conferir a lista de projetos no site da FCecon (www.fcecon.am.gov.br), na aba “Ensino e Pesquisa”, item “Edições do Paic”.

Na atual edição do programa, 51 projetos foram inscritos e terão apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

Próximas etapas

O prazo para ajuste de pendências no projeto, apontadas pelo Comitê Avaliador, inicia nesta quarta-feira e vai até 26 de abril. Já nos dias 4 e 5 de maio será o prazo para liberação dos pareceres de aprovação pelo comitê.

A entrega dos documentos para implementação dos projetos poderá ser feita entre os dias 1º e 8 de junho. O início das atividades da edição 2022/2023 está previsto para 5 de agosto.

Programa

O Paic é um programa vinculado à Fapeam e incentiva e fomenta iniciativas na ciência. Na FCecon, todos os projetos possuem relação com a Oncologia. O programa tem duração de 12 meses e é coordenado pela Diretoria de Ensino e Pesquisa (DEP) da FCecon.