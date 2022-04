Segurança pública retoma cerimônia de hasteamento de bandeiras

A solenidade de hasteamento de bandeiras da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) foi retomada nesta quarta-feira (20). A cerimônia reuniu servidores da pasta e das forças de segurança e autoridades dos governos local e federal. Realizado pela SSP-DF no estacionamento principal da pasta, o evento estava suspenso desde abril de 2020, devido à pandemia. Ela chegou a ser realizada em outubro do ano passado, mas, pelo mesmo motivo, foi suspensa novamente.

Instituída por meio de portaria interna, a solenidade tem como objetivos promover os símbolos nacionais, fomentar o espírito cívico e integrar servidores da SSP-DF e órgãos vinculados, além de incentivar o patriotismo. Esta edição teve como tema o aniversário de 62 anos de Brasília e, ainda, o Dia das Polícias Civil e Militar. A data foi instituída pelo Decreto-lei nº 9.208, de 1946, que marca comemorações cívicas das corporações, que têm como patrono o representante maior da Inconfidência Mineira, o Tiradentes.

Cerimônia de hasteamento de bandeiras foi retomada depois de ser suspensa devido à pandemia de covid-19 | Foto: Divulgação/SSP-DF

“Estamos felizes em retomar nossa cerimônia, que era realizada mensalmente. É um momento muito importante, de integração entre os servidores. É também uma oportunidade de agradecer pelo trabalho que vem sendo desenvolvido pelas forças de segurança, pois seguimos com reduções criminais históricas, como no ano passado, que teve a menor taxa de homicídios dos últimos 45 anos”, ressalta o secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo.

Em seu discurso, o secretário ressaltou as ações de Segurança Pública nos últimos dois anos, por meio do programa DF Mais Seguro. “Foi preciso nos reinventar por conta dos desafios impostos pela pandemia, para que os serviços de segurança continuassem e não afetasse a sensação de segurança da população”, afirmou.

“Destaco ações que contribuíram para esses resultados, com o aumento do efetivo, reaparelhamento e melhoria de equipamentos, videomonitoramento, melhoria do sistema de inteligência, o programa Mulher Mais Segura, o alto índice de resolução de homicídios, a redução de mortes no trânsito, entre tantas outras ações, em que ressalto e agradeço o comprometimento de todos vocês para os resultados alcançados”, completa Danilo.

Entrega de viaturas

Durante a cerimônia, foi feita a entrega formal de cinco viaturas – utilitários 4×4, modelo Mitsubish L200 Triton GLS, automático. Elas foram adquiridas em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e fazem parte das ações de renovação e modernização da frota da SSP/DF, com objetivo de proporcionar aos agentes de segurança equipamentos adequados e mais seguros. “Os novos equipamentos farão toda a diferença na atuação de nossos servidores”, relata Danilo.

Participaram da cerimônia o secretário nacional de Segurança adjunto do Ministério da Justiça, coronel Juruebi, representando o ministro da Justiça, Anderson Torres; o diretor-geral do Detran-DF, Thiago Nascimento; os comandantes-gerais da PMDF, coronel Fábio Augusto, e do Corpo de Bombeiros do DF, Alan Araújo; e o delegado-geral adjunto da PCDF, Benito Tiezzi.

*Com informações da SSP-DF