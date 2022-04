Segurança reforçada para o jogo no Estádio Nacional nesta quarta (20)

Portões serão abertos às 19h30, horário em que, devido ao fluxo intenso de trânsito, motoristas devem ter atenção redobrada

Sob a coordenação da Secretaria de Segurança Pública (SSP), as forças de segurança do DF atuarão de forma conjunta nas imediações do Estádio Nacional Mané Garrincha, durante o jogo entre Ceilândia e Botafogo (RJ), na noite desta quarta-feira (20). A ação será acompanhada pelo Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob), por meio de câmeras de videomonitoramento. A atividade é rotineira em dias de jogos e eventos na área central de Brasília.

O planejamento foi definido de forma conjunta, informa o secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo. Enquanto a Polícia Militar atuará nas imediações do estádio, o Detran organizará o trânsito. “É importante que os motoristas estejam atentos, pois, apesar de o jogo ter início às 21h30, os portões serão abertos a partir das 19h30, horário em que o fluxo no Eixo Monumental ainda é alto”, alerta o titular da SSP.

Trânsito

Veja a sinalização dos estacionamentos e das áreas de circulação de pedestres | Arte: Divulgação/SSP

Das 18h30 até a dispersão total do público, o Detran fará o controle do tráfego nas proximidades do estádio. Os agentes vão interferir no trânsito de veículos e pedestres a fim de melhorar a fluidez e coibir irregularidades, garantindo segurança tanto às pessoas que irão ao jogo quanto a quem transitam nas proximidades do estádio. Para isso, haverá sete pontos de controle de trânsito, além de equipes em patrulhamento.

Quem acessar os estacionamentos do Parque da Cidade, do Centro de Convenções, do Planetário e da Funarte contará com pontos de travessia montados nas vias S2 e S1 (na altura do Estacionamento nº 13, do Parque da Cidade) e na Via N1 (altura do Planetário). Também será implantada travessia de pedestres na via Contorno do Estádio, para quem vier da Rodoviária e da W3 Norte.

Após o término do jogo, a depender da necessidade, a equipe do Detran poderá direcionar o fluxo de veículos na via de contorno do estádio em sentido único anti-horário. Também será avaliada a necessidade de isolar três faixas na Via N1 na saída da via de contorno, na altura do TCDF.

Estacionamentos

O Detran recomenda que os torcedores utilizem o transporte público ou por aplicativo, pois o Estádio Nacional de Brasília reserva espaço específico destinado exclusivamente ao embarque e desembarque de passageiros de táxis e de Uber e similares.

Para as pessoas que utilizarem veículo próprio, além do estacionamento privado do estádio, serão destinadas as seguintes áreas:

* Estacionamento Via S1, no Centro de Convenções;

* Estacionamento Via N1 aos fundos do Centro de Convenções;

* Estacionamento Via N1, altura do Planetário;

* Estacionamentos nº 12 e nº 13 do Parque da Cidade;

* Estacionamento Torre de TV / Funarte;

* Estacionamentos SCN / SHN / SRTVN;

* Estacionamento do CMB;

* Estacionamento do TCDF / Palácio do Buriti.

Recomendações

O Detran orienta os torcedores a chegar com antecedência, a fim de evitar retenções no trânsito. Para isso, os portões serão abertos a partir das 19h30. Outra recomendação é a de estacionar de forma regular e não consumir bebida alcoólica, se for dirigir. Haverá equipes em patrulhamento para coibir estas e outras infrações que colocam em risco a segurança do trânsito.

O efetivo da PMDF atuará nas imediações da área do Mané Garrincha e internamente, caso necessário. Os militares farão também a escolta dos times e árbitros até o local do jogo e no retorno ao local de concentração.

Haverá torcidas organizadas no jogo Botafogo e Ceilândia. Essa última irá em um ônibus, enquanto a do time carioca não terá deslocamento concentrado. Os representantes das torcidas foram informados que não será permitida a entrada de torcedores com instrumentos musicais e bandeiras com tamanho superior a 2 m de largura.

Serão permitidas faixas, desde que não contenham qualquer suporte ou haste, sendo necessário o contato prévio para verificação do local a ser utilizado para essa sinalização.

Torcidas

As torcidas organizadas serão posicionadas em locais específicos e separados, tanto no anel inferior quanto na arquibancada superior. Todos serão orientados nesse sentido antes do início da partida.

“Contamos com a colaboração de todos, e, a qualquer intercorrência, procure o policial militar mais próximo”, indica o chefe de Planejamento do Departamento de Operações da PMDF, tenente-coronel Hudson.

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) estará de prontidão na parte externa do Estádio. Ocorrências poderão ser encaminhadas ao plantão da 5ª Delegacia de Polícia, nas proximidades do estádio.

*Com informações da Secretaria de Segurança Pública