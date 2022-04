Polícia Militar do DF faz a passagem de comando

Em solenidade realizada nesta terça-feira (19), no pátio de formatura da Academia de Polícia Militar de Brasília (APMB), o coronel Fábio Augusto Vieira assumiu o cargo de comandante-geral da corporação em substituição ao coronel Márcio Cavalcante de Vasconcelos, que esteve à frente da instituição durante um ano.

Ex-titular do comando, o tenente-coronel Márcio Cavalcante de Vasconcelos (E) passa as tropas em revista ao lado do coronel Fábio Augusto (E), recém-empossado | Foto: Jaqueline Husni/Agência Brasília

A cerimônia contou com a presença de várias autoridades militares e civis, entre elas, o vice-governador Paco Britto, que representou o governador Ibaneis Rocha e declarou: “Brasília tem as melhores forças policiais de todo o país”.

“Estamos conseguindo fazer história no DF” Coronel Fábio Augusto Vieira, novo comandante-geral da PMDF

No discurso de passagem de comando, o coronel Vasconcelos citou os índices positivos obtidos na segurança pública, ao longo de um ano de gestão. “São os melhores indicadores”, disse. O novo comandante-geral, por sua vez, declarou, dirigindo-se aos militares perfilados no pátio da APMB: “Estamos conseguindo fazer história no DF”.

Com desfile da tropa, granadas de luz e apresentação da Banda de Música da PMDF, a solenidade contou com as bênçãos dos capelães militares, o tenente-coronel Gisleno Gomes, chefe do serviço de assistência religiosa e capelão evangélico, e o capitão Eldaci Queiroz, capelão católico.

Também estiveram presentes ao evento, além das autoridades militares das forças policiais, veteranos, oficiais e praças, alunos de colégios militares, secretários e ex-secretários de governo, ex-governadores, entidades diplomáticas, ministros de tribunais e parlamentares distritais, estaduais e federais.