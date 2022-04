Renovação e embelezamento para os 62 anos de Brasília

“Temos feito um trabalho árduo desde o início da gestão para entregar o melhor para nossa população. Seja no trabalho diário de recuperação de equipamentos públicos, seja no esforço conjunto para finalização de grandes obras, como a revitalização da W3 Sul, dos setores Hospitalar e de Rádio e TV Sul. Brasília, no alto dos seus 62 anos, merece todo o nosso empenho e dedicação” Ilka Teodoro, administradora do Plano Piloto

Os dias que antecedem o aniversário de Brasília, comemorado nesta quinta-feira (21), têm sido de muito trabalho na renovação e no embelezamento da capital da República. Espalhadas por toda a cidade, equipes do GDF Presente pintam equipamentos públicos, limpam bocas de lobo, cuidam do gramado e das placas e varrem a cidade para que ela chegue aos 62 anos ainda mais bem-cuidada.

Além da área central, o trabalho tem se estendido pelas quadras 100, 200, 300 e 700, entre outros endereços. A W3 Norte, por exemplo, tem recebido um trabalho de reposição de grelhas de bocas de lobo que haviam sido furtadas. Nos acessos dos ônibus, está sendo feito trabalho de asfaltamento da via, bem como no Setor Hoteleiro Sul. Já as vilas Planalto e Telebrasília passam por um trabalho de zeladoria e sinalização.

Os cuidados para embelezar Brasília para o dia do aniversário de 62 anos estão por todas as partes da cidade. Os trabalhos vão da recuperação de placas, pintura de equipamentos públicos e limpeza de bocas de lobo à lavagem de bancos, paredes e monumentos, entre muitos outros | Fotos: Divulgação / GDF Presente

Numa das frentes de trabalho, a placa da Praça da Cidadania, próximo ao Teatro Nacional, foi recuperada. Também ali perto, uma caixa de esgoto quebrada foi reformada, enquanto o gramado ao longo do Eixo Monumental passou por cuidados.

“Temos feito um trabalho árduo desde o início da gestão para entregar o melhor para nossa população. Seja no trabalho diário de recuperação de equipamentos públicos, seja no esforço conjunto para finalização de grandes obras, como a revitalização da W3 Sul, dos setores Hospitalar e de Rádio e TV Sul. Brasília, no alto dos seus 62 anos, merece todo o nosso empenho e dedicação”, aprova a administradora do Plano Piloto, Ilka Teodoro.

Em outra, as paredes laterais da Rodoviária do Plano Piloto foram lavadas, propiciando um ambiente mais agradável para a circulação de pedestres, e visual para os motoristas. Segundo o coordenador do Polo Central do GDF Presente, Alexandro César, o esforço do programa é sempre para atender a ponta, ou seja, o cidadão. “Brasília é referência, nossa capital, e nos orgulhamos de contribuir para o seu embelezamento. O GDF Presente tem trabalhado incansavelmente para que o governo chegue até a porta do cidadão”, afirma.