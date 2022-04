Exposição conta a história da Via Sacra

Os cartazes dos eventos fazem a linha cronológica e as fotos ilustram a profissionalização do coletivo ao longo dos anos | Foto: Divulgação/Secec

Nas comemorações do aniversário de Brasília, o Complexo Cultural de Planaltina, equipamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec), e o Grupo Via Sacra ao Vivo apresentam a exposiçãoVia Sacra ao Vivo – Rumo aos 50 Anos. São objetos cênicos, figurinos, fotografias e documentos que revelam a força e a pujança de uma das maiores encenações a céu aberto do país. A mostra integra o projeto Sorria, Brasília, que festeja os 62 anos da capital. A exposição abre nesta quarta-feira (20), às 20h, e segue até 20 de maio.

As fotos ilustram a profissionalização do coletivo ao longo dos anos e os cartazes dos eventos fazem a linha cronológica | Foto: Divulgação/Secec

“A Via Sacra de Planaltina é bem cultural imaterial reconhecido como Patrimônio Cultural do Distrito Federal. A exposição cria uma importante linha do tempo para entender e preservar essa importante manifestação popular cultural e sacra”, observa o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues.

A exposição apresenta o acervo material, com diversas peças que compõem os cenários das apresentações do Domingo de Ramos, Santa Ceia e Via Crucis, além de importantes arquivos que constituem o acervo documental do Grupo Via Sacra. Os cartazes dos eventos fazem a linha cronológica e as fotos ilustram a profissionalização do coletivo ao longo dos anos.

“Ao percorrer as obras, o espectador vai se deparar com a coroa de espinhos, objeto cênico de grande valor simbólico para a história da encenação”, adianta o curador e gerente do Complexo Cultural, Júnior Ribeiro.

O clima na montagem foi de saudade e nostalgia para membros mais antigos e de descoberta aos mais jovens, que percebem em cada traço a força e a simplicidade da história sonhada pelo Padre Aleixo Susin, idealizador da manifestação cultural, e reproduzida há tantos anos pelo Grupo Via Sacra.

Júnior Ribeiro conta que a exposição reflete os 49 anos de história do evento. A Via Sacra ao Vivo de Planaltina pertence à comunidade, com trabalho voluntário. “O cuidado com cenário, figurinos, adereços, fotografias, estruturas, manutenção, criação e reforma são feitos pelas mãos dos integrantes que doam seu trabalho e seu talento para a permanência dessa história, que beira meio século”.

O curador espera que as comunidades de Planaltina e do Distrito Federal conheçam de perto a produção e o trabalho realizado há tantos anos em prol desse espetáculo. “Para o Complexo, é uma oportunidade de abranger a formação de público e de democratizar o acesso à memória de um bem imaterial do Distrito Federal”, acrescenta.

Serviço

Via Sacra ao Vivo – Rumo aos 50 anos

Complexo Cultural de Planaltina – Avenida Uberdan Cardoso, St. Administrativo Lote 02

Abertura: quarta-feira (4), às 20h

Até 20 de maio, das 9h às 17h

*Com informações da Secec-DF