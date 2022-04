Prodec aprova mais de R$ 813 milhões em investimentos privados em Santa Catarina

Com uma previsão de cerca de R$ 813,3 milhões em investimentos privados no estado e quase 170 empregos diretos, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE) aprovou, por meio do Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense (Prodec), a expansão e modernização de cinco empresas em Santa Catarina.

Os projetos foram autorizados durante reunião com os representantes do Conselho Deliberativo do Prodec, que é coordenado pela Diretoria de Empreendedorismo e Competitividade da SDE.

“O Prodec é um programa fundamental para o desenvolvimento econômico de Santa Catarina. É um incentivo a ampliação e expansão de indústrias com a postergação de impostos para que o empreendedor possa investir e trazer para o Estado mais empregos, projetos inovadores e sustentáveis movimentando a economia. É uma parceria de incentivo onde todos ganham e traz mais oportunidades para Santa Catarina”, enfatiza o secretário interino do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Jairo Luiz Sartoretto.

Oeste

O primeiro projeto envolve a expansão de uma empresa de móveis que atua no mercado de colchões e acessórios e está localizado no município de Anchieta. Com investimentos previstos de R$ 4,5 milhões, o estabelecimento deve criar 10 empregos diretos. Além disso, uma Companhia de instalações elétricas em Maravilha vai investir R$ 26,3 milhões e gerar 47 empregos diretos.

Em Vargem Bonita, cerca de R$ 743 milhões vão para a expansão da capacidade de produção e suficiência energética de estabelecimento que atua no ramo de papel e embalagens.

Sul

Na região de Içara, uma empresa de embalagens prevê a expansão e modernização na produção de produtos biodegradáveis com novas linhas inovadoras e sustentáveis. Os investimentos totais são de R$ 4,4 milhões com a geração de 42 empregos diretos.

Vale do Itajaí

Em Pomerode, mais de R$ 35 milhões vão ampliar a fabricação de bombas de fusos e peças com geração de 60 empregos diretos em estabelecimento que tem sede na Alemanha.

Sobre o Prodec

Coordenado pela SDE e Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), o Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense concede incentivo do pequeno ao grande investimento para implantação ou expansão de empreendimentos industriais que vierem produzir e gerar emprego e renda no estado. O programa existe desde 1988 e tem como premissa aportes que priorizem sustentabilidade, inovação e instalações em regiões com baixo IDH e que incentivem o desenvolvimento das cidades.

Texto: Pablo Mingoti