Áreas em cinco regiões ficam sem energia nesta quarta (20)

A partir das 8h30 desta quarta-feira (20), endereços de Planaltina, Riacho Fundo II, Samambaia, Ceilândia e Paranoá ficarão sem energia por tempo determinado para que serviços na rede elétrica sejam feitos de forma segura.

Em Planaltina, o desligamento vai até as 16h, para substituição de rede de baixa tensão. Com isso, ficam sem energia as CRs 82, 83, de 86 a 93, 96 e 100 e, também, a FPCR 93.

Serão realizados serviços de substituição de rede de baixa e de média tensão, poda de árvores e substituição de poste danificado

A substituição de rede de média tensão provocará o desligamento em duas regiões, das 8h30 às 14h: no Riacho Fundo II, ficam sem energia as QNs 14 A (Conjunto 4), C (Conjunto 9), D (conjuntos de 1 a 9), E (conjuntos de 1 a 6) e F (conjuntos de 1 e 2); e, em Samambaia, as QN 323 (Conjunto 2) e 523 (garagem da Viplan) e a QR 323 (conjuntos 2, 3, de 6 a 8 e de 10 ao 13).

Em Ceilândia, a interrupção no fornecimento de energia será para a poda de árvores, deixando sem energia a QNN 9, nos conjuntos A, B, D e E, das 8h30 às 16h.

No Paranoá, o desligamento programado será das 8h30 às 14h, para substituição de poste danificado, afetando a MDG 9.

Caso os trabalhos sejam concluídos antes do previsto, a energia será religada sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em alguma região, sem aviso prévio. Nestes casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.