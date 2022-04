SP abre 1,8 mil de vagas de cursos de qualificação para profissionais do Carnaval

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

O Governador Rodrigo Garcia lançou nesta terça-feira (19) o programa Qualifica Samba, que oferecerá apoio aos profissionais do Carnaval de São Paulo com 1,8 mil vagas em cursos de qualificação profissional e bolsa-auxílio de R$ 210.

“Junto com o Centro Paula Souza, que cuida dos cursos de qualificação do Estado, vamos colocar carretas do Via Rápida à disposição das Escolas com cursos que vão aprimorar aquilo que as pessoas já sabem, além de receberem uma bolsa para ajudar nos custos com deslocamento e alimentação”, afirmou Rodrigo Garcia.

O objetivo da iniciativa é qualificar a comunidade residente no entorno das 34 agremiações vinculadas à Liga, por meio de três escolas móveis do Programa Via Rápida, nas áreas de Confecção, Imagem Pessoal e Soldagem. Entre os cursos oferecidos, estão o de assistente de cabeleireiro, corte e costura (aderecista), design de sobrancelhas, manicure e pedicure, maquiagem e soldagem.

Com investimento de R$ 1,8 milhão, a ação é realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com as Secretarias de Desenvolvimento Regional, Cultura e Economia Criativa e a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo.

As inscrições serão abertas no dia 2 de maio e os participantes com frequência maior ou igual a 75% receberão bolsa-auxílio de R$ 210 ao final do curso. Até dezembro de 2022, serão atendidos 225 alunos mensalmente. Os departamentos sociais das agremiações apoiarão na captação dos candidatos, acompanhamento das aulas e projetos para estimular a geração de renda dos participantes.