BRB ganha prêmio internacional com novo modelo de agência

O BRB ganhou prêmio internacional ao implementar o conceito inovador de ambiência das agências, mais sustentável e eficiente. O banco foi reconhecido no Muse Design Awards 2022 pelo projeto de ambientação interior das agências na categoria Silver. O projeto faz parte do novo modelo de varejo do banco e tem como objetivo valorizar a experiência dos clientes em todos os canais.

O BRB inaugurou seu primeiro escritório de negócios com novo conceito e modelo de atendimento no Centro Empresarial CNC, no Setor de Autarquias Norte | Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

“A experiência do cliente é um dos principais pilares de transformação do BRB. Em nosso planejamento estratégico, elegemos entregar uma experiência superior e inovadora em todos os nossos canais, e de forma integrada. Estamos trabalhando para que essa abordagem avance e integre as dimensões humana, digital e física”, afirma o presidente do banco, Paulo Henrique Costa.

“A criação de um novo modelo de varejo é fundamental para consolidar esse movimento. O novo modelo envolve ambientes, nova segmentação, novos treinamentos e, principalmente, a energia e a qualidade do nosso time”, acrescenta.

Em Brasília, o novo conceito pode ser visto na agência do Terraço Shopping, a primeira com ambiência inovadora; na recém-inaugurada unidade do Supremo Tribunal Federal (STF) e no escritório de negócios localizado na sede do banco, no complexo CNC.

Na proposta premiada, a área de espera das agências se tornou um ambiente de conexão, com um espaço para café e oferta de telas touch que simulam a experiência visual do BRB Mobile, promovendo a integração dos canais físico e virtual.

O projeto de nova ambiência foi elaborado em parceria com a Choque Design, estúdio que integra arquitetura, design e gestão estratégica. Uma das sócias da empresa, Simone Brígido, afirma que a comunicação interna foi pensada “para integrar a forte identidade arquitetônica de Brasília, cidade-sede do banco, com opções inovadoras e humanizadas”.

“As obras de arte, em especial as fotografias que preenchem a agência, fazem referência à estética de Brasília, ressaltando novas perspectivas sobre a cidade sexagenária. O teto e o projeto de iluminação como um todo foram desenhados para serem funcionais, sustentáveis e, acima de tudo, marcantes”, diz Simone.

*Com informações do BRB