Fapeam recebe propostas até amanhã (19/04) para edital de apoio a empreendedorismo inovador

Programa Centelha 2 irá apoiar 50 projetos inovadores com até R$ 60 mil cada

Termina nesta terça-feira (19/04), às 17h, o prazo para submissão de propostas ao Programa Centelha Amazonas 2. O edital, realizado pelo Governo do Amazonas, via Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), em parceria com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), proporciona o primeiro impulso para quem quer empreender no Amazonas, por meio da concessão de recursos de subvenção econômica (recursos não reembolsáveis), capacitação e suporte para os novos empreendedores.

Com investimento de R$ 3 milhões, o Centelha 2 visa impulsionar o empreendedorismo de base tecnológica no Amazonas e a geração de empresas de base tecnológica, a partir da transformação de ideias inovadoras em empreendimentos que incorporem novas tecnologias aos setores econômicos estratégicos do estado do Amazonas.

Serão apoiados 50 projetos inovadores, com até R$ 60 mil cada, além da concessão de bolsas de fomento tecnológico e extensão inovadora, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), até o valor máximo de R$ 26 mil por projeto.

Quem pode participar

Podem inscrever ideias inovadoras pessoas físicas que atendam às exigências do edital ou empresas com faturamento anual bruto de até R$ 4,8 milhões, criadas e formalizadas a partir do Programa ou com até 12 meses da criação da empresa, contados a partir do lançamento do edital por meio do site: [email protected]

O edital do Programa Centelha Amazonas 2 pode ser conferido no endereçohttp://www.fapeam.am.gov.br/editais/edital-n-o-0142021-programa-nacional- de-apoio-a-geracao-de-empreendimentos-inovadores-programa-centelha-2/.