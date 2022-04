Três ganhadores acertaram 1° sorteio da Dupla Sena de Páscoa

Três apostas acertaram as seis dezenas do 1º sorteio da Dupla Sena de Páscoa neste sábado (16) e ganharam R$10.749.483,29 cada. Os jogos foram feitos em Barra do Choca (BA), Governador Valadares (MG) e Santos (SP). Os números sorteados no foram 19, 25, 32, 38, 39, 42.

Segundo a Caixa, 613 apostas acertaram 5 dezenas vão ganhar apostas ganhadoras R$ 4.399,44.

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, no Avenida Paulista, na cidade de São Paulo

As dezenas sorteadas foram: 19, 25, 32, 38, 39, 42 , no 1º e 2º sorteio 5, 13, 15, 22, 42, 44.

O próximo concurso será na quarta (19). O prêmio é estimado em R$ 300 mil.