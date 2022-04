Sedecti participa do lançamento da ExpoAmazônia

Expectativa é de geração de oportunidades de negócios e empregos na região

A ExpoAmazônia Bio&TIC 2022, prevista para ocorrer entre os dias 30 de junho e 2 de julho de 2022, foi lançada oficialmente na quarta-feira (13/04), no auditório da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), e promete movimentar os polos de bioeconomia e de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) da região, fomentando a geração de negócios e empregos, além de promover diversas oportunidades para a Amazônia.

Os detalhes do evento foram apresentados pela organização da ExpoAmazônia a representantes de instituições públicas e privadas e aos veículos de comunicação presentes na ocasião.

O chefe de Departamento de Extensão Tecnológica e Inovação da Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) da Sedecti, Leonardo Silva, afirmou que as duas matrizes econômicas tratadas no escopo central do evento agregam ao estado.

“As matrizes agregam valor ao Polo Industrial de Manaus e temos a certeza que os polos de bioeconomia e de economia digital têm todo o potencial de matrizes complementares na geração de emprego e renda fazendo uso sustentável dos recursos naturais”, disse Silva.

ExpoAmazônia – O evento deve contar com uma área de exposição com estandes destinados a instituições que vão desde órgãos públicos até institutos de tecnologia da informação e comunicação e bioeconomia, universidades, startups, incubadoras e aceleradoras e, até mesmo, fundos de investimentos.

Além disso, estão previstos debates sobre temas relevantes, em especial para a Amazônia, com representantes renomados de instituições nacionais e internacionais, de forma a contribuir com iniciativas que levem ao desenvolvimento de ações positivas para a sociedade local.

A estimativa é de que cerca de 20 mil pessoas visitem a ExpoAmazônia ao longo de toda a programação e possam verificar as tendências acerca dos segmentos de bioeconomia e de economia digital da região, que podem complementar as atividades hoje apoiadas no Polo Industrial de Manaus (PIM).

Avanços para a Amazônia – Durante o lançamento oficial do evento, o chefe de gabinete da Suframa, Rui Pontes, representou a Autarquia e parabenizou pela iniciativa de realização de um evento que, segundo ele, “visa ao futuro, ao desenvolvimento regional e à melhoria da nossa sociedade”.

A presidente da Associação do Polo Digital de Manaus (APDM), Vânia Thaumaturgo, destacou que o “polo digital é fundamental e pode ser desenvolvido e alavancado para contribuir ainda mais na geração de empregos de qualidade na região. E a ExpoAmazônia tem esse foco, de fortalecer este segmento, bem como a bioeconomia”.

O gestor do Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), Fábio Calderaro, disse que a participação do Centro como realizador do evento é de grande relevância devido ao trabalho desenvolvido pela instituição na região.

“Sabemos da importância que temos em desenvolver vetores econômicos, principalmente desenvolver as cadeias produtivas endógenas, sabemos da relevância estratégica da bioeconomia como vetor econômico da Amazônia e o CBA é um instituto que não apenas apoia o empreendedorismo biotecnológico como também apoia a inovação e está integrado com todo o ecossistema, a Academia, empresas locais, com a base da cadeia produtiva, com os sistemas agroflorestais, sendo essa atuação de grande importância”, finalizou.

Realização e apoiadores – A ExpoAmazônia Bio&TIC 2022 é uma realização da Associação do Polo Digital de Manaus (APDM), do Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) e do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (Idesam).

O evento conta, ainda, com o apoio de diversos parceiros, entre entes públicos e privados, todos cientes de seus papéis na promoção de ações que colaborem para o desenvolvimento não apenas da região amazônica, como também de todo o País.