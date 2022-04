Na Páscoa, 4 milhões de veículos devem passar por rodovias de SP

No fim de semana da Páscoa, as rodovias do estado de São Paulo deverão receber aproximadamente 4 milhões de veículos de hoje (14) até o domingo (17). A previsão é da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). Serão cerca de 3 milhões de carros transitando nas estradas concedidas e 1 milhão nas administradas pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER).

Segundo a Artesp, a previsão é de aumento no fluxo de veículos a partir da tarde de hoje e durante toda a sexta-feira, no sentido litoral e interior. Já na volta do feriado, a previsão é de tráfego intenso a partir do domingo, durante todo o dia.

Deslocamento

Segundo a Ecopistas, que administra o sistema Ayrton Senna/Carvalho Pinto, as pistas deverão receber, nos dois sentidos, cerca de 950 mil veículos de hoje até domingo (17). De acordo com a CCR ViaOeste, cerca de 1,5 milhão de veículos devem realizar o deslocamento no Sistema Castello-Raposo e trecho oeste do Rodoanel durante o feriadão de Páscoa.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, segundo a Ecovias, são esperados 500 mil veículos, que devem transitar para o litoral ou no sentido capital usando as rodovias Anchieta e Imigrantes, durante todo o feriado.