Surfe: Ítalo, Toledo e irmãos Pupo avançam às oitavas de Bells Beach

As oitavas de final da etapa de Bells Beach (Austrália) do circuito mundial de surfe terá a presença do campeão olímpico Ítalo Ferreira e dos paulistas Filipe Toledo, Miguel Pupo e Samuel Pupo. Os quatro se classificaram na noite de quarta-feira (13) e voltarão a competir a partir das 18h desta quinta (14). Ítalo e Samuel Pupo farão confronto nacional por vaga nas quartas; Filipe Toledo vai encarar o anfitrião Connor O’Leary; e Miguel Pupo medirá forças com o norte-americano Kolohe Andino. A etapa de Bells Beach pode ser acompanhada ao vivo no site da Liga Mundial de Sufe (WSL, sigla em inglês).

Ontem foi um dia ABSURDO de competição ???? e, agora, já temos as oitavas de finais definidas! ????



Qual bateria você não vai perder de jeito nenhum? ????



Próxima chamada hoje às 18:00. Assista ao vivo em https://t.co/hRoBt09QSY + @globoplay ! #RipCurlProBellsBeach #WSLBrasil pic.twitter.com/sPlLl4tpdC — WSL Brasil ???????? (@WSLBrasil) April 14, 2022

O primeiro a garantir classificação foi Filipinho, número quatro no ranking da WSL. O surfista de Ubatuba (SP) venceu de virada australiano Mikey Wright a oito minutos do fim da bateria cinco, totalizando 15,16, contra 14,67 do anfitrião. Na bateria 11, teve duelo verde e amarelo, com Miguel Pupo (15,80) tirando da disputa Deivid “DVD” Silva (15,53). Na sequência, Samuel Pupo (10,10) bateu o norte-americano Jake Marshall (9,17) e na última bateria, o potiguar Ítalo Ferreira (14,00) eliminou o australiano RyanCallinan (13,00).

Fim de dia em Bells Beach e oitavas de final definidas.



Italo Ferreira surfou a ultima bateria do dia e garantiu a vaga nas oitavas.



????? 6.93 pontos #WSLBrasil pic.twitter.com/nejxWnK9u6 — WSL Brasil ???????? (@WSLBrasil) April 14, 2022

O Brasil emplacou oito surfistas nas oitavas masculinas. Além de DVD, surfista de Guarujá (SP), outros três ficaram pelo caminho. O havaiano John John Florence, bicampeão mundial, levou a melhor sobre o João Chianca, o João Chumbinho, estreante na competição. Os dois protagonizaram baterias emocionantes, com show de manobras, mas a vaga nas oitavas ficou mesmo com Florence que cravou nota 9,93, totalizando 18,86, contra 17,73 de Chumbinho, surfista de Saquarema (RJ). O paulista Caio Ibeli (8,60) foi superado pelo norte-americano Nat Young (13,50); e Jadson André (14,10) perdeu por pouco para Kolohe Andino (14,10).

Oitavas de final

Bateria 1 - Owen Wright (AUS) x Nat Young (EUA)

Bateria 2 - Ethan Ewing (AUS) x Jackson Baker (AUS)

Bateria 3 - Filipe Toledo (BRA) x Connor O´Leary (AUS)

Bateria 4 - John John Florence (HAV) x Morgan Cibilic (AUS)

Bateria 5 - Callum Robson (AUS) x Mick Fanning (AUS)

Bateria 6 - Miguel Pupo (BRA) x Kolohe Andino (EUA)

Bateria 7 - Jack Robinson (AUS) x Imaikalani Devault (HAV)

Bateria 8 -Italo Ferreira (BRA) x Samuel Pupo (BRA)