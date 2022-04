Créditos de reciclagem criam novas oportunidades, diz ministro

O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, fala hoje (13), em entrevista ao programaA Voz do Brasil, sobre o Recicla Mais - iniciativa do governo federal que pode beneficiar mais de um milhão de agentes de reciclagem. Segundo Leite, o programa engloba ações de preservação e de economia verde no âmbito da reciclagem e do reaproveitamento de materiais.

Destaques do dia: Brasil registra reciclagem de 98,7% de latas de alumínio em 2021 O Brasil reciclou aproximadamente 33 bilhões de latinhas de alumínio em 2021, o que representa 98,7% de reaproveitamento do material produzido ao longo do ano. Os números foram divulgados nesta quarta-feira (13) pela Associação Brasileira do Alumínio (Abal) e a Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas).

