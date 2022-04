Prazo para submissão de projetos para a Chamada Internacional Conjunta 2021-2022 Biodiversa+ encerra nesta quinta-feira (14/04)

Iniciativa tem como intuito financiar projetos de pesquisa focados em medidas que protejam a biodiversidade

Encerra nesta quinta-feira (14/04) o prazo para submissão de projetos para a Chamada Internacional Conjunta 2021-2022 Biodiversa+ “Apoio à Proteção da Biodiversidade e dos Ecossistemas Terrestres e Marítimos”, apoiado pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas (Fapeam), com o objetivo de financiar projetos de pesquisa transnacionais focados em medidas que protejam a biodiversidade.

Para participar, os pesquisadores deverão acessar o Sistema de Submissão na Plataforma Eletrônica da rede BiodivERsA (EPSS), por meio do linkhttps://proposals.etag.ee/biodiversa/2021, e submeter o trabalho, primeiramente, na língua inglesa. Caso seja aprovado pela rede Biodiversa, o mesmo projeto, porém em versão em português, deverá ser inserido no SIGFAPEAM. A lista com as propostas aprovadas está prevista para ser divulgada em setembro.

As diretrizes específicas para pesquisadores amazonenses estão disponíveis no site da Fapeam; e podem ser conferidas por meio do linkhttp://www.fapeam.am.gov.br/editais/chamada-transnacional-conjunta-biodiversa-2021-2022/. Os candidatos brasileiros devem consultar as regras específicas de elegibilidade e modalidades de participação, via CNPq ou via Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAPs), que aderiram à chamada com os Pontos de Contato das instituições.

Temas

Com duração de 3 anos, cada projeto poderá ser contemplado com até 50 mil euros para sua execução e deverão focar nos temas: Identificação de áreas de conservação prioritárias, e implantação de redes ecológicas eficazes e resilientes, para o aumento da proteção baseada em espécies e preservação da diversidade genética; Benefícios e custos da biodiversidade e proteção do ecossistema: sinergias e compensações; e Gestão eficaz e governança equitativa para entrega de resultados de conservação.

Chamada

A Chamada Internacional Conjunta 2021-2022 Biodiversa+ “Apoio à Proteção da Biodiversidade e dos Ecossistemas Terrestres e Marítimos” foi lançada pela rede BiodivERsA, em parceria com outras 45 organizações financiadoras de outros 33 países. A Fapeam participa como integrante do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap).