Comitê técnico da Comissão do Zoneamento Ecológico Econômico aprova Plano de Trabalho do Purus

Próximo passo será a reunião com a plenária para definir acordo com Embrapa do Acre

Na manhã desta terça-feira (12/04), o comitê técnico da Comissão Estadual do Zoneamento Ecológico Econômico (Cezee), que é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), definiu, em reunião extraordinária, o Plano de Trabalho do Purus. A reunião foi realizada no auditório da Sedecti, localizado na Avenida Urucará, 595, bairro Cachoeirinha.

A apresentação do Plano de Trabalho aconteceu em conjunto com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) do Acre e contou com a participação dos órgãos que compõem a Cezee.

O próximo passo será uma nova reunião onde o Plano de Trabalho será apresentado para a plenária e, em seguida, será feito o encaminhamento para a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) do Governo do Amazonas com a Embrapa Acre.

A Embrapa Acre está em colaboração com a Embrapa Amazônia Ocidental, mostrando para o Governo que pode ajudar na construção do ZEE do Amazonas, que define o Zoneamento como sendo um instrumento fundamental para o desenvolvimento de um Estado.

Participaram da reunião representantes das Secretarias de Estado de Produção Rural (Sepror), do Meio Ambiente (Sema), de Cidades e Territórios (SECT), de Infraestrutura e Região Metropolitana (Seinfra), além dos Institutos de Proteção Ambiental (Ipaam), de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável (Idam) e da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS).