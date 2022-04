Governo federal libera mais de R$ 319 mil para Petrópolis

O Ministério do Desenvolvimento Regional autorizou hoje (12) o repasse de mais de R$ 319 mil a Petrópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, para ações de Defesa Civil. A portaria foi publicada na edição de hoje (12) do Diário Oficial da União .

A cidade foi atingida por temporais em fevereiro e março deste ano, que deixaram 241 mortos e três desaparecidos. As chuvas de fevereiro foram consideradas o maior desastre natural da história de Petrópolis.

Elas provocaram mais de 7.500 deslizamentos de terra. Dados divulgados ontem (11) pela prefeitura de Petrópolis mostram que ainda há 173 pessoas em abrigos municipais.

Com os novos recursos, o volume total de repasses federais ao município já soma cerca de R$ 7 milhões desde fevereiro, segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Regional.