Fapeam divulga Programa Centelha Amazonas 2 para universitários

Atividade ocorreu na Fametro e apresentou a estudantes pontos importantes do edital

O primeiro impulso para quem quer empreender, esse é o objetivo do Programa Centelha Amazonas 2 apresentado, nesta segunda-feira (11/04), pela equipe técnica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) a estudantes da Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro), no bairro Chapada. O edital traz a oportunidade de transformar ideias inovadoras em empreendimentos de sucesso para o estado, e recebe inscrições até o dia 19 de abril.

Nesta edição, o Governo do Amazonas, via Fapeam, em parceria com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) investem R$ 3 milhões para apoiar até 50 projetos inovadores no Amazonas. A primeira fase consiste na submissão de ideias, na qual os interessados em concorrer devem fazer a inserção de informações básicas sobre a proposta.

“Os projetos aprovados podem receber até R$ 60 mil cada, em forma de subvenção econômica, ou seja, recursos não reembolsáveis. Não é um empréstimo, mas o coordenador do projeto aprovado precisará prestar contas do recurso recebido”, ressaltou a coordenadora do Programa Centelha Amazonas 2 pela Fapeam, Liliane Valente.

Na oportunidade, foram esclarecidas dúvidas do público, assim como realizado cadastro na plataforma do Centelha 2. Na fase de seleção das ideias inovadoras será avaliado o potencial de inovação da proposta, considerando os seguintes critérios: problema ou oportunidade de mercado, potencial inovador e equipe empreendedora.

A coordenadora de Ensino e Extensão da Fametro, Suelânia Figueiredo, considera importante a parceria com a Fapeam no apoio e fomento do empreendedorismo, principalmente, no momento em que sociedade e a economia ainda se recuperam do abalo deixado pela pandemia provocada pelo novo coronavírus.

“Esses recursos se tornam essenciais para o incentivo ao empreendedorismo e vão ao encontro da nossa missão, que é formar pessoas para o mercado de trabalho e, o Programa Centelha vem incentivar os alunos, ainda em sua formação, para o empreendedorismo”, ressalta a coordenadora.

Para a graduanda de Gastronomia, Rebeca Melo, a iniciativa do Governo do Estado, por meio da Fapeam, é excelente, porque é um atrativo por ser uma prestação de contas e não um empréstimo em si, e, para quem está começando, a questão financeira é um dos pontos iniciais. “Eu me senti atraída para expor a minha ideia e vou tentar submeter a proposta no Programa Centelha”, garantiu a estudante.

Segundo Cleópatra Rodrigues, também graduanda de Gastronomia, a palestra foi motivadora no sentido de valorizar a criatividade que cada um tem, mas também para encorajá-la a colocar em prática. “A gente sempre tem uma ideia, mas acabamos não colocando em prática, porque às vezes nos sentimos incapazes. Essa palestra me deu essa motivação. Achei interessante e importante desenvolver aquilo que a gente sente que pode dar certo. Já tenho três ideias para submeter”, enfatizou.

Inscrições Abertas

As inscrições do Programa Centelha Amazonas 2 estão abertas até o dia 19 de abril e podem ser realizadas de forma gratuita, por meio do link:https://am2.programacentelha.com.br.

Podem concorrer ao edital, pessoas físicas, vinculadas ou não a empresas com até 12 meses de existência anteriores à data de publicação do edital, e faturamento bruto anual de até R$ 4,8 milhões. Todos os requisitos estão especificados no edital.