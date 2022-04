Em reunião com a Sedecti, a EPS Global anuncia ampliação e diversificação da linha de produção

A Secretaria recebeu a visita da empresa que informou sobre a ampliação e diversificação de sua linha fabril no PIM

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) recebeu, na última semana, a visita dos representantes da EPS Global – empresa especializada em serviços para produtos eletrônicos. .

A EPS está instalada no PIM há dez anos e, segundo os representantes da empresa, um novo projeto deve ser apresentado à Sedecti em breve para que seja feita a adequação da nova operação.

A reunião contou com a participação do secretário executivo de Desenvolvimento da Sedecti, Renato Freitas, e, também, da equipe do Departamento de Atração de Investimentos e Comércio Exterior (Daice).

“É um projeto interessante que a EPS nos apresentou e que irá expandir sua operação e unidade fabril, o que consideramos um cenário bastante otimista já que deve criar novos postos de emprego para a região”, destacou o secretário

De acordo com Freitas, a empresa também anunciou, durante a reunião, novos produtos do segmento de eletroeletrônicos. “São insumos plásticos que poderão ser utilizados nos processos de inserção, automatização e alimentação das empresas com componentes microeletrônicos”, explicou Renato.

EPS Global

A EPS Global é uma empresa irlandesa de semicondutores que atua em 13 centros de programação distribuídos em diferentes localidades do mundo. A atuação e atividades no Brasil são revenda e distribuição de produtos de comunicação, semicondutores e programação de componentes.

O diretor comercial da EPS, Niall Martin, disse que a reunião na Sedecti foi importante porque sanou diversas dúvidas.